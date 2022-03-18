NBA上演3月瘋 活塞貝伊飆10顆三分砍51分[影]

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（中央社記者龍柏安台北18日電）NBA美國職籃底特律活塞二年級前鋒貝伊，今天飆進10顆三分球，轟下生涯新高的51分、9籃板，在他帶領下球隊以134比120輕取奧蘭多魔術。

貝伊（Saddiq Bey）光在上半場就攻下30分，包括首節就砍下21分，已注定今天他將寫下生涯單場新高，只是不確定他會攻下50或是60分，最終他繳出51分，也是隊史第7個單場轟破50分門檻的球員，而隊史紀錄是由史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）在2001年締造的57分。

美國運動網站ESPN也形容NBA面臨「3月瘋」的奇特現象，因為開季至2月為止，聯盟僅有9場比賽有球員單場轟破50分大關，不過3月至今已有8場。

過去一週內，包括明尼蘇達灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）與布魯克林籃網後衛厄文（Kyrie Irving），各自曾締造單場海灌60分，籃網另名巨星杜蘭特（Kevin Durant）出戰紐約尼克時，也繳出53分。

最誇張的代表恐怕是洛杉磯湖人的超級球星詹姆斯（LeBron James）了，他在上週六迎戰華盛頓巫師就攻下50分，也是繼他自3月6日出戰金州勇士繳出56分之後，3月份內第2度繳出單場50分以上成績單。

魔術堪稱是最悲情的球隊，因為2天前他們才眼睜睜看著厄文在自家攻下60分，如今貝伊又於傷口上灑鹽。

貝伊承認，他有看過厄文那場比賽高效率的演出，他也知道聯盟在過去2週裡，時常上演這種精彩表現，「我非常感恩身在這個聯盟，而且擁有這樣的機會。」

正處於重建階段的活塞，本季戰績僅19勝51負，在東部排名倒數第2，總教練凱西（Dwane Casey）說：「重建總是醜陋的，但總有些美好時刻就像今晚。」（編輯：張芷瑄）1110318