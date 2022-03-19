吳念庭熱身賽1安1得分 西武擊敗養樂多

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）日職西武獅隊野手吳念庭今天在官辦熱身賽先發出賽，總計3打數敲出1支安打，另有選到1次保送、有1得分，西武與養樂多一度僵持不下，西武9局靠著山川穗高再見安打，以6比5拿勝。

埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭前陣子在官辦熱身賽打擊發揮不如預期，一度連4戰沒有敲安，打擊率跌破2成，16日有適時安打表現，昨天比賽沒有先發，比賽後半段替補上場，1打數沒有安打。

西武獅隊今天與東京養樂多燕子隊交手，吳念庭先發打第7棒、守三壘，2局敲出左外野方向飛球出局，4局率先敲出安打、帶起球隊攻勢，5局選到四壞保送上壘，8局打擊機會吞下三振，今天總計3打數敲出1支安打，吞下1K，有1保送、1得分。

兩隊前2局打完都沒有拿下分數，西武隊3局下靠著岸潤一郎安打開啟攻勢、短打推進，鈴木將平適時安打先馳得點，再靠著歐葛雷迪（Brian O’Grady）、山川穗高、森友哉接連安打，再拿2分、取得3比0領先。

養樂多隊4局上追回1分，西武隊4局下靠著吳念庭左外野安打開啟攻勢，再靠著短打推進、鈴木將平、歐葛雷迪接連安打再拿2分。

養樂多隊5局再起攻勢，靠著安打、接連四壞保送攻占滿壘，高飛犧牲打先跑回1分，再靠著滾地球、四壞保送、安打，單局追回4分、扳平戰局。

6到8局兩隊沒有拿分、僵持不下，西武隊9局下反攻，靠著接連保送攻占一、二壘，山川穗高再見安打，順利拿下比賽勝利，山川穗高今天單場3安、貢獻2分打點，手感火燙。（編輯：張芷瑄）1110319