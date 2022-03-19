PLG夢想家與攻城獅衝突 揚科維奇、高國豪遭驅逐出場

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家今天出戰新竹街口攻城獅，上半場結束前，夢想家洋將揚科維奇與攻城獅球星高國豪爆發肢體衝突，雙雙被判奪權出場，夢想家最終以97比74勝出，

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+夢想家今天在主場台中洲際迷你蛋與攻城獅交手，陣中第4名洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）首次亮相，搭配另名洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）應戰。

面對身高226公分、攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar），夢想家今天防守顯然有備而來，辛巴首節只靠罰球拿下5分，反觀夢想家靠著洋將揚科維奇首節攻下11分，加上射手簡浩在外線挹注火力，首節以34比23領先。

上半場結束前爆發一段插曲，夢想家最後一波進攻時，揚科維奇遭攻城獅高國豪和蕭順議包夾，後來遭對手抄截成功，高國豪趁機快攻上籃，揚科維奇向前攔阻，兩人隨後倒地，高國豪起身時，疑似壓到揚科維奇右腳，揚科維奇隨即壓住高國豪頭部後方反制，兩人當場被判奪權出場。

夢想家帶著13分領先進入下半場，儘管攻城獅展開反攻，第4節靠著法獅（Nick Faust）、辛巴、吳岱豪輪番上陣，追成只剩10分差，而夢想家簡浩、吉爾貝克、林俊吉隨後聯手拉出一波16比0攻勢，澆熄對手反撲氣焰，最終以23分差大勝。

夢想家此役6人得分雙位數，以林俊吉表現最佳，繳出20分、7籃板、3助攻、2抄截。

另一場比賽由桃園領航猿在主場桃園市立綜合體育館迎戰新北國王，領航猿上半場結束一度落後11分，第3節由洋將羅賓森（Devin Robinson）、陳昱瑞帶領下吹起反攻號角，單節拉出32比17攻勢，前3節結束以77比73反超；國王決勝節及時回穩，加上攻勢多點開花，最終以102比92帶走勝利。

國王的楊敬敏表現全面，此役斬獲23分，外加7籃板、3助攻，洋將湯瑪士（Thomas Welsh）貢獻16分、23籃板。（編輯：唐聲揚）1110319