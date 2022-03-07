攻城獅主持人林志彥因不當發言請辭 球團致歉

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PLG攻城獅隊主持人林志彥（前中）6日賽後因宣洩情緒，在不知麥克風未關情況下，脫口說出不當字眼，他在個人社群平台向致歉，並自行請辭主場賽事主持人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）PLG攻城獅隊針對主持人林志彥昨天賽後因宣洩情緒，在不知麥克風未關情況下，脫口說出不當字眼，今天以聲明向球迷致歉，並表示林志彥已自行請辭主場賽事主持人。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ （簡稱PLG）攻城獅，昨天在主場新竹縣體育館出戰新北國王，以96比111輸球。賽事散場後，攻城獅主持人林志彥突然開罵，仍在現場的PLG執行長陳建州也回嗆，由於麥克風未關，兩人對話內容引發球迷熱議。

攻城獅球團今天發布聲明表示，主持人林志彥賽後因輸球宣洩情緒，在不知麥克風未關情況下，脫口說出不當字眼，在此向球迷致歉；PLG聯盟也在賽後澄清，當時執行長陳建州的發言，並不是針對林志彥，實為誤會一場。

攻城獅強調，在新竹落地生根，並經營出專屬「獅紫軍」的主場文化，主持人林志彥功不可沒，但此事件球團責無旁貸。

球團指出，林志彥昨晚已在個人社群平台向所有球迷致歉，也跟球團自請處分，請辭攻城獅主場賽事主持人，並到新竹縣內各國小擔任志工，以及從事偏鄉籃球公益活動，攻城獅將全力慰留，且持續深耕新竹在地。

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PLG聯盟晚間也在臉書粉絲團發布聲明，執行長陳建州也在聲明下方留言，「未來會更加注意自己的言行，抱歉了各位球迷朋友」。

聯盟表示，所有球團公開活動與現場主持人皆應維持專業，不得煽動暴力、色情、或任何違反社會公共秩序善良風俗的言語，呼籲球團在任何活動當中都必須遵守。聯盟並指出，將在下次董事會時邀請各球團出席討論此事，並在未來召開賽務決策委員會時，討論更為嚴謹的規範。（編輯：屈享平）1110307