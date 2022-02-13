吳岱豪拿球砸人 PLG開罰5000元、禁賽1場

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+昨天桃園領航猿與新竹街口攻城獅比賽爆發衝突，聯盟今天公布懲處，裁定攻城獅的吳岱豪拿球砸人屬一級惡性犯規，罰款5000元，加罰禁賽1場。

攻城獅昨天在主場新竹縣體育館出戰領航猿，在第2節還剩3分19秒時，攻城獅吳岱豪在禁區抓下籃板，而領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）的手則掃向吳岱豪的臉，吳岱豪一度倒地，隊友高國豪隨即上前理論，吳岱豪後來將球砸向羅賓森的臉，最終羅賓森、吳岱豪都被奪權出場。

不過，領航猿後續疑似不滿裁判的吹判，一度離開球員席，經溝通後才重回球場，比賽才恢復進行。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天發布新聞稿表示，吳岱豪奪權犯規的砸球動作屬一級惡性犯規（非籃球正常動作、「不必要」的犯規動作），罰款新台幣5000元，加上根據賽務章程59.11禁賽規範規定，「被判奪權犯規，加罰禁賽1場」，禁賽將於今天新北國王與攻城獅一役執行。

至於羅賓森和高國豪相互拉扯的技術犯規，PLG指出，因屬裁判尚未有時間前去紀錄台宣判，高國豪對羅賓森進行挑釁行為（裁判認定），此時羅賓森回撥行為也視為挑釁行為（裁判認定），有加劇衝突可能性，且因為有衝突發生，所以裁判介入停止後，不會直接進行宣判，而是裁判在使用即時重播系統（IRS）後，認定此雙方行為都是技術犯規，才由現場DJ廣播報告。

PLG表示，羅賓森違反運動精神犯規與羅賓森和高國豪相互拉扯的技術犯規，經檢視後維持原有判決，無需升級至惡性犯規。

PLG指出，羅賓森因違反運動精神犯規與技術犯規遭驅逐出場，但無需禁賽，而是列入特殊犯規計算。

針對攻城獅的林宜輝因有往羅賓森方向前進且有挑釁行為（裁判認定），有讓衝突繼續可能性，PLG表示，裁定給予技術犯規。而桃園領航猿在裁判宣布判決後，未依規定進場比賽，且已無暫停，造成延誤比賽，另裁定技術犯規。（編輯：張雅淨）1110213