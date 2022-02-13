PLG球場衝突一度離席 領航猿：抗議判決非罷賽

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）12日在新竹縣立體育館由桃園領航猿隊與新竹街口攻城獅隊交手，攻城獅吳岱豪（前左）比賽第2節與領航猿隊洋將羅賓森（Devin Robinson）（中白衣）爭搶籃板引爆衝突，吳岱豪倒地起身後將球砸向羅賓森。中央社記者張新偉攝 111年2月12日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）職籃P. LEAGUE+昨天桃園領航猿與新竹街口攻城獅比賽爆發衝突。聯盟今天公布懲處後，領航猿球團傍晚發布4點聲明，對於昨天一度全隊離席，強調是為了抗議判決，並無罷賽之意。

攻城獅昨天在主場新竹縣體育館出戰領航猿，第2節還剩3分19秒時，攻城獅吳岱豪在禁區抓下籃板，領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）的手掃向吳岱豪的臉，吳岱豪一度倒地，吳岱豪的隊友高國豪隨即上前理論，吳岱豪後來將球砸向羅賓森的臉，最終羅賓森、吳岱豪都被奪權出場。

P. LEAGUE+今天公布懲處內容，吳岱豪奪權犯規的砸球動作屬一級惡性犯規，罰款新台幣5000元，加上根據賽務章程59.11禁賽規範規定，「被判奪權犯規，加罰禁賽1場」。

針對羅賓森與高國豪相互拉扯的技術犯規，PLG指出，高國豪對羅賓森進行挑釁行為（裁判認定），此時羅賓森回撥行為也視為挑釁行為（裁判認定），認定雙方行為都是技術犯規。

不過，領航猿傍晚發布4點聲明，對於羅賓森領到技術犯規，表達難以理解與接受，並提出嚴正抗議。

台灣職籃P. LEAGUE+ 聯盟12日在新竹縣立體育館進行桃園領航猿隊與新竹街口攻城獅隊的例行賽事，第2節時，攻城獅吳岱豪（前右）與領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）（前左）爭搶籃板球，意外造成吳岱豪倒地、雙方爆發衝突。中央社記者張新偉攝 111年2月12日

P. LEAGUE+ 聯盟（簡稱PLG）例行賽12日在新竹由桃園領航猿隊與新竹街口攻城獅隊交手，領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）（中白衣）與攻城獅吳岱豪（前左）搶籃板時不慎造成吳岱豪倒地，吳岱豪起身將球砸向羅賓森，現場一度發生衝突。中央社記者張新偉攝 111年2月12日

球團解釋，羅賓森當下因高國豪拉衣挑釁行為，而將對方的手撥開，屬自我正當防衛，並無相互拉扯的動作，撥手後羅賓森向領航猿球員席區走去，期間攻城獅球員宋宇軒也有往羅賓森方向前進，並與羅賓森肢體接觸，但羅賓森皆未因此有任何行為。

領航猿球團並引述依據聯盟賽務章程59條競賽規程的59.9球員惡性犯規條文所列，球員惡性犯規分為三級，其中二級惡性犯規定義為「非籃球正常動作、不必要和過度的犯規動作，例如針對頸部（含）以上包含但不限『打、捶、扯、推』等行為」。

球團認為，這次羅賓森遭受吳岱豪砸球動作，直擊羅賓森臉部，屬頸部以上之行為，應至少屬「二級惡性犯規」。

針對領航猿球員昨天一度離開球員席，經溝通後才重回球場，球團強調，是針對現場裁判吹判羅賓森技術犯規的判決表達嚴正抗議，因此以此方式呼籲聯盟需意識判決一致性與合理性，秉持尊重比賽與球迷的最高原則，期間並無罷賽之意。

領航猿除了希望聯盟能就上述判決，提出更詳細的判決說明，也相信在依循聯盟賽務章程制度下，每場賽事都會有公平公正的判決標準，維護PLG每個球隊與球員的權益。（編輯：戴光育）1110213

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟12日在新竹縣立體育館進行桃園領航猿隊與新竹街口攻城獅隊的例行賽事，第2節時雙方球員爭搶籃板球意外發生衝突，領航猿對於裁判判決不滿，一度離開板凳區退到場邊。中央社記者張新偉攝 111年2月12日