PLG攻城獅與領航猿爆衝突 吳岱豪遭打臉砸球回擊

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（中央社記者龍柏安台北12日電）PLG新竹街口攻城獅今天在主場迎戰桃園領航猿爆發衝突，吳岱豪在爭搶籃板時被領航猿洋將羅賓森打臉，他拿球砸向對方臉部回擊，雙方都被奪權出場。

P. LEAGUE+聯盟今天共有2場比賽，新竹街口攻城獅在新竹縣體育館迎戰桃園領航猿，第2節還剩3分19秒時，吳岱豪在禁區抓下籃板，而領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）左手掃向吳岱豪的臉。

吳岱豪遭打臉後倒地，隊友高國豪則立即上前拉住羅賓森理論，羅賓森則一把甩開對方，沒想到此時吳岱豪突然上前把球砸向羅賓森的臉，雙方隊友也趕緊將場上兩人拉開，避免衝突擴大。

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裁判透過重播，宣判羅賓森因攻擊對手頸部以上，先遭吹判1次違反運動精神犯規，而與高國豪的推擠則是雙方各領1次技術犯規，羅賓森因而遭驅逐出場；而拿球砸人的吳岱豪，則是直接遭奪權出場。

而領航猿似乎對裁判的吹判並不買帳，比賽開打後仍坐在場邊板凳席上沒有回到球場，甚至一度離席退到場邊表達不滿，最後經溝通後才重新回到球場，比賽也恢復進行。（編輯：張芷瑄）1110212