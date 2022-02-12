攻城獅大勝領航猿 教練：不希望比賽中看到衝突

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+例行賽持續展開，新竹街口攻城獅隊12日在新竹縣立體育館以101比80擊敗桃園領航猿隊，攻城獅洋將大勝（Branden Dawson）（持球者）拿下18分13籃板，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 111年2月12日

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（中央社記者龍柏安台北12日電）PLG新竹街口攻城獅今天和桃園領航猿在第2節發生衝突，包括吳岱豪與洋將羅賓森都遭奪權出場，最終主場出賽的攻城獅以101比80擊敗對手。

P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅與桃園領航猿之戰球員打出火氣，第2節還剩3分19秒時，吳岱豪在禁區抓下籃板，而領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）左手掃向吳岱豪的臉，遭打臉的吳岱豪則用球砸向對方臉部回擊。

比賽結束後攻城獅總教練林冠綸表示，籃球比賽中總有一些肢體上的接觸和碰撞，不過第2節的衝突是他們不希望在比賽中看到的。

林冠綸強調，吳岱豪在比賽中有被對手攻擊，但情緒有些失控也做了不好示範，因此聯盟若祭出任何懲處與罰則他們都會接受，但他也不忘肯定37歲的吳岱豪對比賽仍充滿激情，以及想幫助球隊贏球的決心，至於做不好的地方球隊會再檢討，也會持續和球員溝通。

至於領航猿總教練鄭志龍賽後也不滿地表示，裁判沒有意識到，他們執法的尺度會演變成球員衝突，他也認為，早在事件發生前的幾個哨音，就已種下衝突的種子。

鄭志龍指出，在衝突爆發後裁判的處理並不完善，只不斷要求他們球團、教練配合，他也說，如果比賽一直有事情發生，將對比賽精彩度大打折扣，另一方面也會對球場上的安全造成影響。

領航猿今天輸球後，吞下3連敗，同時也苦吞與攻城獅的對戰3連敗，目前戰績以3勝7負敬陪末座。（編輯：方沛清）1110212

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟例行賽持續進行，桃園領航猿隊12日在新竹縣立體育館以80比101不敵新竹街口攻城獅隊，其中領航猿關達祐（持球者）全場拿下17分。中央社記者張新偉攝 111年2月12日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅隊12日在主場新竹縣立體育館以101比80擊敗桃園領航猿隊，其中攻城獅選秀狀元朱雲豪（前）拿下生涯新高的15分。中央社記者張新偉攝 111年2月12日

台灣職籃P. LEAGUE+ 聯盟新竹街口攻城獅隊12日在新竹縣立體育館與桃園領航猿隊交手，攻城獅高國豪共拿下15分5籃板，送出8次助攻，幫助球隊以101比80獲勝。中央社記者張新偉攝 111年2月12日

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）桃園領航猿隊12日在新竹縣立體育館以80比101不敵新竹街口攻城獅隊，領航猿洋將喬丹（Jordan Tolbert）僅拿下9分12籃板。中央社記者張新偉攝 111年2月12日