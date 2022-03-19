林子崴先發5局失2分 官辦熱身賽桃猿勝兄弟

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職官辦熱身賽今天開打，中信兄弟與樂天桃猿隊交手，兩隊都派出陣中備受期待的年輕投手先發，桃猿隊林子崴先發5局失2分、拿下勝投，陳俊秀單場2安1打點，桃猿以6比4拿勝。

中華職棒官辦熱身賽中信兄弟隊今天以高雄澄清湖棒球場為主場、迎戰樂天桃猿隊，兄弟隊派出陣中備受期待的投手余謙先發，桃猿隊也派出陣中年輕投手林子崴先發。

兄弟隊1局下有攻勢，王威晨率先敲出三壘打，靠著詹子賢二壘打先馳得點，陳子豪選到四壞保送，周思齊適時安打添分，幫助球隊取得2比0領先。

桃猿隊前兩局沒有拿下分數，3局靠著成晉、林立、藍寅倫接連安打追分，以2比2扳平比數，梁家榮選到四壞保送，再靠著滾地球、陳俊秀適時安打添分，幫助球隊超前比數；陳俊秀今天單場2安1打點、手感不錯。

桃猿4局再起攻勢，靠著林承飛安打、盜壘、成晉安打送回團隊第4分，6局上2人出局後，再靠著邱丹、郭嚴文、藍寅倫接連安打，再添1分保險分。

兄弟6局下追分，靠著觸身球保送、接連2次四壞保送攻占滿壘，陳家駒適時安打，一棒送回2分；桃猿隊8局靠著觸身球保送、滾地球、暴投、郭嚴文高飛犧牲打，多添1分保險分。

桃猿隊先發投手林子崴今天用68球投5局，被敲出5支安打，開賽稍微有亂流，比賽後半段越投越穩，投出1次四壞保送、1次三振，失掉2分責失分、拿下勝投。

兄弟隊先發投手余謙今天用68球投3.2局，被敲出8支安打，投出1次四壞保送、2次三振，失掉4分接為責失分、承擔敗投。（編輯：陳政偉）1110319