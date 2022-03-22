國中硬式棒球聯賽32強出爐 忠孝、重慶PK晉級

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110學年度國中棒球聯賽（硬式組）全國預賽最後一日，高雄忠孝國中22日以6比8不敵高雄大仁，與同組的北市重慶國中3隊戰績皆為1勝1敗，延長加賽PK，忠孝、重慶順利晉級32強決賽。圖為忠孝投手宋祈恩。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月22日

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）國中硬式棒球聯賽預賽最後一日，高雄忠孝國中今天以6比8不敵高雄大仁，與同組的北市重慶國中3隊戰績皆為1勝1敗，延長加賽PK，忠孝、重慶順利晉級32強決賽。

110學年度國中棒球聯賽（硬式組）全國預賽20日開打，今天為預賽賽程最後一日，上屆亞軍高雄忠孝國中此次與高雄大仁、北市重慶同組，忠孝首戰以9比1擊敗北市重慶，重慶昨天以6比4擊敗大仁。

今天忠孝與大仁交手，兩隊攻勢往來，前6局打完4比4戰成平手，大仁7局上一口氣攻下4分，忠孝7局下追回2分，忠孝以6比8吞敗；忠孝、大仁、重慶3隊戰績相同，按照競賽規定進入突破僵局制PK加賽。

忠孝先對上大仁，先攻的忠孝靠著大仁投手朱育明控球不穩，投手3次四死球、先搶下2分，下半局忠孝投手宋祈恩好投壓制，率隊順利搶下勝利。

大仁接著對上重慶，兩隊首局都無功而返，2局上重慶靠著黃泊諭安打攻下寶貴1分，下半局大仁雖先靠暴投推進，但中心打線無法發揮，被重慶投手林彥薰封鎖，讓重慶搭上晉級末班車。

忠孝總教練倪國展表示，跟大仁在高雄市內太熟悉了，才會打得辛苦，還好PK有拿下來，當初預賽評估重慶實力也不錯，不過昨天大仁輸重慶比較意外，才會造成今天3隊要加賽。

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「今天打擊比較沒有發揮，幾名主力球員太想用力打，反而打不好，要再趕快調整」，倪國展提到，進入複賽後就看小朋友怎麼調整，畢竟球員才是主角，教練只是配角，多鼓勵他們，互相加油打氣。

南投中興、花蓮三民、高雄七賢、苗栗國中同在M組，中興和三民今天賽前各拿2勝，今天兩隊交手爭分組第1，中興以10比2拿下勝利，中興分組第1、三民分組第2晉級32強決賽。（編輯：張雅淨）1110322