春季聯賽安永鮮物搶勝 合庫、台電握手言和

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）成棒春季聯賽安永鮮物成棒隊投手陳柏清先發8局無失分、好投壓制，姜建銘單場3安，率隊以4比0擊敗台中市隊；合作金庫和台電交手，台電比賽後半段追分，兩隊5比5握手言和。

111年全國成棒甲組春季聯賽社會隊賽事，安永鮮物成棒隊今天與台中市成棒隊交手，安永鮮物派出投手陳柏清先發，前2局都有狀況，一度讓打者攻占得點圈，但力守不失分。

陳柏清總計用105球投8局，被敲8支安打，投出8次三振、1次觸身球保送，無失分、拿下勝投，黃勝雄後援1局讓打者3上3下，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利。

兩隊前5局沒有拿下分數，安永鮮物6局靠著姜建銘適時安打先馳得點，7局再靠著觸身球保送、滾地球、曾宸佐安打送回第2分，8局靠著2安2保送，再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

合作金庫成棒隊今天和台灣電力棒球隊交手，台電2局靠著陳彥穎適時安打先馳得點，合庫3局有攻勢，靠著接連安打、短打推進、高飛犧牲打送回追平分，李亦崴3分砲，幫助球隊取得4比1領先。

合庫5局上再靠著吳松勳二壘打、滾地球、楊先賢適時安打再拿1分，台電5局下靠著廖俊凱二壘打追回1分，6局再起攻勢，靠著四壞保送、蔡智榆、李冠賢接連二壘打將比數追至4比5落後，林柱再補上二壘打，送回追平分。

兩隊比賽後半段都沒有再拿分數，終場以5比5握手言和，合庫賽後戰績4勝2和、維持不敗，台電戰績3勝1敗2和。（編輯：張雅淨）1110329