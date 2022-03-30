吳念庭本季首安出爐 西武賞火腿5連敗

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）日職今天西武獅隊作客札幌巨蛋與日本火腿隊交手的賽事，西武台灣好手吳念庭替補敲出本季首安，不過火腿隊的王柏融沒有出賽，最終西武以5比3奪勝，火腿吞下5連敗。

吳念庭今天沒有先發，在第6局上場代跑山川穗高，並跑回本壘得1分，之後替補守一壘，並在8局上迎來打擊機會，敲出右半邊安打，本季首安出爐，不過下一棒中村剛也擊出雙殺打，沒能延續攻勢。

火腿隊在1局下率先展開攻勢，渡邊諒擊出三壘安打後，出現2次保送形成滿壘，不過僅靠著石井一成擊出高飛犧牲打得1分；西武在6局上攻下大局，鈴木將平、歐葛雷迪（Brian O'Grady）、森友哉、山川穗高、中村剛也、外崎修汰、栗山巧接連敲出安打，攻下5分。

雖然火腿隊在6局下靠著近藤健介、清宮幸太郎、艾坎塔拉（Arismendy Alcantara）接連敲安打，反攻2分，不過終場西武還是以5比3擊敗火腿隊，奪下4連勝，也讓火腿隊苦吞5連敗，火腿總教練Big Boss新庄剛志的執教首勝尚未出爐。

西武獅隊先發投手松本航用92球投5.2局，被敲5支安打，投2次保送、4次三振，失掉3分奪下勝投；接著佐佐木健、水上由伸、平良海馬、增田達至輪番登板都沒有失分。（編輯：張雅淨）1110330