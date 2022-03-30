更多編輯台推薦新聞：
中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
200位美國眾議員挺台灣 聯名信籲拜登政府邀台參與印太經濟架構
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300

熱身賽最終戰兄弟勝味全 陳子豪守備時傷退

2022/3/30 22:41（3/30 22:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒官辦熱身賽30日為最後一天，中信兄弟隊與味全龍隊在澄清湖球場交手，兄弟陳子豪1局上守備時折傷右手退場，緊急送醫檢查，為右手大拇指關節挫傷，將持續觀察狀況。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月30日
中華職棒官辦熱身賽30日為最後一天，中信兄弟隊與味全龍隊在澄清湖球場交手，兄弟陳子豪1局上守備時折傷右手退場，緊急送醫檢查，為右手大拇指關節挫傷，將持續觀察狀況。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天在澄清湖進行的官辦熱身賽，雙方火力旺盛，中信兄弟全場敲13支安打，最終以8比7擊敗味全龍隊；不過兄弟的陳子豪在1局上守備時折傷右手退場，要持續觀察狀況。

味全在1局上靠著郭天信、吉力吉撈．鞏冠、李凱威敲安打，攻下2分；下個半局兄弟的王威晨、福來喜敲安打追回1分；2局上味全利用石翔宇、郭天信敲安打，以及林智勝遭觸身球攻占滿壘，接著張祐銘選到保送擠回1分，投手再發生傳球失誤奉送1分，味全取得4比1領先。

兄弟在2局下繼續反攻，江坤宇敲安打後，靠著失誤及推進上三壘，林書逸再擊出高飛犧牲打得1分，接著福來喜、許基宏都敲出二壘安打，各帶有1分打點，形成平手；3局下兄弟一、二壘有人時，王威晨敲出超前安打送回2分，林書逸也敲安打得1分；5局下兄弟再添1分，取得8比4領先。

7局上味全的邱辰選到保送後，林智勝敲二壘安打送回1分，接著李凱威、拿莫．伊漾都敲安打，各帶有1分打點，僅剩1分落後，不過最終兄弟還是以8比7險勝。官辦熱身賽味全以4勝2敗作收，為5隊戰績最佳，兄弟則是3勝3敗1和。

官辦熱身賽已經進入最後一天，中職正式賽事即將於4月2日開打，不過兄弟主力球員陳子豪今天在1局上守備要撲接時，不慎在落地時折到右手傷退，緊急送醫檢查。隨後兄弟球團回應，陳子豪沒有傷到骨頭，是右手大拇指關節挫傷，冰敷中並持續觀察狀況。（編輯：陳清芳）1110330

延伸閱讀
林智勝休息室氣氛擔當 用「禿頭手勢」鼓勵隊友周思齊當火車頭感性喊話：中生代值得一個總冠軍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀