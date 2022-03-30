熱身賽最終戰兄弟勝味全 陳子豪守備時傷退
2022/3/30 22:41（3/30 22:51 更新）
中華職棒官辦熱身賽30日為最後一天，中信兄弟隊與味全龍隊在澄清湖球場交手，兄弟陳子豪1局上守備時折傷右手退場，緊急送醫檢查，為右手大拇指關節挫傷，將持續觀察狀況。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月30日
（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天在澄清湖進行的官辦熱身賽，雙方火力旺盛，中信兄弟全場敲13支安打，最終以8比7擊敗味全龍隊；不過兄弟的陳子豪在1局上守備時折傷右手退場，要持續觀察狀況。
味全在1局上靠著郭天信、吉力吉撈．鞏冠、李凱威敲安打，攻下2分；下個半局兄弟的王威晨、福來喜敲安打追回1分；2局上味全利用石翔宇、郭天信敲安打，以及林智勝遭觸身球攻占滿壘，接著張祐銘選到保送擠回1分，投手再發生傳球失誤奉送1分，味全取得4比1領先。
兄弟在2局下繼續反攻，江坤宇敲安打後，靠著失誤及推進上三壘，林書逸再擊出高飛犧牲打得1分，接著福來喜、許基宏都敲出二壘安打，各帶有1分打點，形成平手；3局下兄弟一、二壘有人時，王威晨敲出超前安打送回2分，林書逸也敲安打得1分；5局下兄弟再添1分，取得8比4領先。
7局上味全的邱辰選到保送後，林智勝敲二壘安打送回1分，接著李凱威、拿莫．伊漾都敲安打，各帶有1分打點，僅剩1分落後，不過最終兄弟還是以8比7險勝。官辦熱身賽味全以4勝2敗作收，為5隊戰績最佳，兄弟則是3勝3敗1和。
官辦熱身賽已經進入最後一天，中職正式賽事即將於4月2日開打，不過兄弟主力球員陳子豪今天在1局上守備要撲接時，不慎在落地時折到右手傷退，緊急送醫檢查。隨後兄弟球團回應，陳子豪沒有傷到骨頭，是右手大拇指關節挫傷，冰敷中並持續觀察狀況。（編輯：陳清芳）1110330
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