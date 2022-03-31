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PLG2/259

PLG鋼鐵人展人道關懷 資助烏克蘭男籃隊職員來台

2022/3/31 12:28
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（中央社記者龍柏安台北31日電）烏克蘭男籃代表隊在2月底赴西班牙參加世界盃資格賽，因俄羅斯軍事行動，只能流亡海外，PLG高雄鋼鐵人得知消息後，決定無條件資助4名隊職員來台，並提供在台住所與開銷。

俄烏戰爭持續，造成不少民眾流離失所，其中包括烏克蘭男籃國家隊的隊職員，P. LEAGUE+新軍高雄鋼鐵人今天宣布將主動提供人道援助，協助並支付來台所需費用，盼透過這溫暖的舉動，展現台灣人的友善與熱情。

鋼鐵人球團透露，烏克蘭國家隊的隊職員包括國家隊經理，一名烏克蘭籃協的女性賽務人員，以及國家隊的隊醫兼防護員和眷屬共計4人，目前人都在拉脫維亞，至於何時抵台得看航班狀況。

鋼鐵人表示，球團已在高雄當地替4人租了一間房，只要來台待隔離期滿就可直接入住，至於烏克蘭4人來台預計將花費多少錢，球團則低調不願多談，僅表示未來期望透過交流與意見交換，能給球團營運與防護團隊相關專業建議，達成雙贏局面。

球團也不忘感謝PLG聯盟，以及政府相關部門大力協調來台事宜，以及幫忙牽線的「約戰哥」林家暉，並透過聲明表示，希望能與烏克蘭國家隊的職員有正向交流，讓高雄鋼鐵人能更加強大。（編輯：張芷瑄）1110331

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