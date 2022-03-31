體育署查核運動場館 防疫措施合格率達97%

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（中央社記者龍柏安台北31日電）台灣COVID-19本土疫情近來有回溫趨勢，體育署今天公布110年運動場館查核成果，其中包含健身房、游泳池，防疫措施執行合格率皆達97%，而不合格主因都是未提供教練快篩紀錄。

體育署今天在每週例行記者會公布運動場館查核成果，運動設施組組長許馨文表示，全國納入查核的公私立場館業者共計1418家，平均合格率達91.1%，比起上年度增加了4.7%。

許馨文表示，運動場館的查核對象包括游泳池、健身中心以及發行運動禮券的場館業者，項目包括防疫措施執行、運動場館的安全、緊急救護設備等，針對不合格的業者將要求限期改善，也會在網站上公告，不過若游泳池救生員不足，則將要求立即改善，「因為這攸關消費者生命財產安全。」

中央流行疫情指揮中心今天公布，全台共有87名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，疫情似乎有捲土重來趨勢。許馨文表示，去年場館業者歷經慘澹的一年，被迫停業、歇業，因此都非常重視防疫這個區塊，「因為依照規定，只要有1人確診就必須歇業3天。」

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而今年運動場館查核項目當中，針對健身中心招募會員的契約或禮券是否符合定型化契約相關規範，合格率僅79.2%。

根據體育署調查，契約合格率稍低，多是應記載在合約卻未記載事項，包括在預收費用時，未依官方規定提供屢約保證，而消費者在契約屆滿前得隨時終止契約，業者應退還其餘款項；若消費者因健康問題終止契約時，業者除得辦理退費且不得收取任何費用與賠償。（編輯：張雅淨）1110331