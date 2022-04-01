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張育成
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張育成2/110

張育成熱身賽連5戰敲安 守備也有精彩演出

2022/4/1 13:49（4/1 16:33 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北1日電）美職克里夫蘭守護者隊台灣好手張育成今天在熱身賽先發出賽，在第4局敲出1支安打，連5戰出賽都敲安打，近況火燙；不過守護者隊在平手時挨轟，終場以2比3不敵水手。

守護者隊今天與西雅圖水手隊交手的熱身賽，張育成先發打第5棒、擔任二壘手，1局上遭到三振，4局上敲出中間方向安打，7局上擊出中外野飛球出局。總計張育成3打數敲出1支安打，連5場出賽有安打演出，目前在熱身賽打擊率仍有4成。

另外，張育成在守備上也有精彩表現，1局下水手隊的佛蘭斯（Ty France）擊出中間方向滾地球打到二壘壘包形成不規則彈跳，不過張育成反應迅速，仍掌握住不規則彈跳的球，並快速將球傳向一壘，沒收一支安打。

此戰守護者隊在1局上就靠著西門內斯（Andres Gimenez）轟出陽春全壘打，取得領先；不過3局下水手隊的羅德里格斯（Julio Rodriguez）敲安打後盜上二壘，佛瑞澤（Adam Frazier）再補上安打送回1分，形成平手；5局下佛瑞澤再敲出1打點安打，超前比分。

7局上守護者隊的米勒（Owen Miller）轟出陽春全壘打，再度追平；不過下個半局羅德里格斯也回敬一發陽春砲，終場水手隊就以3比2擊敗守護者隊。（編輯：陳政偉）1110401

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