PLG班尼特36分13籃板做白工 國王逆轉勝鋼鐵人

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（中央社記者龍柏安台北2日電）PLG高雄鋼鐵人洋將、前NBA選秀狀元班尼特今天攻下本季新高的36分、13籃板，無奈下半場被對手快攻拖垮，終場以94比105不敵新北國王，吞下對戰3連敗。

P. LEAGUE+聯盟今天由暫居龍頭的新北國王在主場新莊體育館，迎戰暫居墊底的高雄鋼鐵人，儘管低溫加上下雨，仍湧進超過4300名球迷進場觀戰。在主場球迷的加油聲中，國王在下半場完成逆轉，並拿下近來的5連勝。

鋼鐵人洋將班尼特（Anthony Bennett）開局狀況火燙，首節他7投5中，包括三分球5投中4攻下15分，加上周儀翔也貢獻7分，兩人幫助球隊打出27比22攻勢取得領先。

表現神勇的班尼特，上半場就攻下25分，也率球隊半場打完以54比52取得微幅領先，沒想到易籃後戰況丕變，國王在第3節扭轉戰局，並在第4節成功收割勝利。

國王今天以洋將里金斯（DeAndre Liggins）的22分、13籃板最高，中鋒湯瑪士（Thomas Welsh）也有18分、16籃板，本土控衛李愷諺也繳出18分、9助攻與7籃板的全方位成績單。

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談到下半場逆轉關鍵，李愷諺表示，就是加強防守，他告訴隊友，對方上半場狀況這麼神勇、投進這麼多顆三分球，他們也才僅落後2分，所以下半場他們加強防守，有機會就靠著轉換快攻搶分，「一球一球拚回來。」

國王今天贏球後拉出5連勝，是隊史最長連勝紀錄，李愷諺認為，球隊的狀況越來越好，也有越來越多的球員跳出來，「只要每個人打開來，相對每個位置進攻都會比較輕鬆一點。」（編輯：戴光育）1110402