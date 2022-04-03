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悍將前兄弟成員獲頒冠軍戒 丘昌榮落淚道謝

2022/4/3 18:00（4/3 19:21 更新）
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今年轉戰中華職棒富邦悍將隊的前中信兄弟隊教練、球員，3日首度回到洲際棒球場比賽，並在賽前接受去年冠軍戒頒獎，全場象迷也熱情歡呼，讓悍將總教練丘昌榮（右）致詞時落淚，只講出一句：「謝謝大家。」（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月3日
今年轉戰中華職棒富邦悍將隊的前中信兄弟隊教練、球員，3日首度回到洲際棒球場比賽，並在賽前接受去年冠軍戒頒獎，全場象迷也熱情歡呼，讓悍將總教練丘昌榮（右）致詞時落淚，只講出一句：「謝謝大家。」（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月3日
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（中央社記者楊啟芳台中3日電）今年轉戰中華職棒富邦悍將的前中信兄弟教練、球員，今天首度回到洲際棒球場比賽，並在賽前接受去年冠軍戒頒獎，全場象迷也熱情歡呼，讓悍將總教練丘昌榮致詞時一度哽咽落淚。

悍將教頭丘昌榮、首席教練黃泰龍，還有內野手王勝偉、洋投威迪茲（華德茲）都是前兄弟成員，因此也是去年兄弟奪冠的陣容之一。兄弟今天在賽前除了頒發冠軍戒給兄弟的教練、球員，也沒有忘了轉戰悍將的4名成員，同樣頒發冠軍戒給他們。

丘昌榮在對全場兄弟球迷致詞時，因為落淚只講出一句：「謝謝大家。」黃泰龍則說：「丘哥情緒比較多一點，謝謝現場球迷朋友，這10幾年來對我們的加油和支持；也謝謝兄弟洪老闆（洪騰勝）、辜老闆（辜仲諒），對我們的栽培和鼓勵，接下來我會帶著百萬象迷的支持與祝福，繼續在教練生涯培育更多人才。」

王勝偉也情緒激動，還特別點名到以前「勝龜連線」的搭檔陳江和，他表示，「謝謝兄弟球團這10幾年來對我的照顧，謝謝對面的教練團、好朋友，謝謝現場百萬象迷們，以及支持中職的所有球迷，我會帶著感恩的心在未來棒球路上繼續努力。」

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由於王勝偉今天打第1棒，1局上剛上場打擊時兄弟主場還特地播放他以前的加油歌，現場球迷都為他鼓掌加油，不過之後兄弟應援團又大喊「便當便當、揮棒落空」，最後王勝偉在第1打席遭到三振。

去年的洋投威迪茲則說：「要感謝球團、球迷的支持，讓我可以再回來這個球場上跟大家碰面，沒有你們支持就沒有今天的比賽，希望大家可以繼續支持我們、支持中華職棒。」（編輯：張雅淨）1110403

今年轉戰中華職棒富邦悍將的前中信兄弟教練、球員，3日首度回到洲際棒球場比賽，賽前接受去年冠軍戒頒獎，全場象迷也熱情歡呼。右起為兄弟領隊劉志威、悍將總教練丘昌榮、悍將首席教練黃泰龍、悍將內野手王勝偉、悍將洋投威迪茲（華德茲）。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月3日
今年轉戰中華職棒富邦悍將的前中信兄弟教練、球員，3日首度回到洲際棒球場比賽，賽前接受去年冠軍戒頒獎，全場象迷也熱情歡呼。右起為兄弟領隊劉志威、悍將總教練丘昌榮、悍將首席教練黃泰龍、悍將內野手王勝偉、悍將洋投威迪茲（華德茲）。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月3日
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