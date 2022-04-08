陳念琴輕取紐西蘭選手 晉級泰國拳擊公開賽決賽

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（中央社記者龍柏安台北8日電）前世界拳后、同時也是抗癌鬥士的陳念琴，今天在泰國拳擊國際公開賽女子69公斤量級4強，以5比0輕取紐西蘭好手尼柯森、挺進決賽，明天將力拚今年賽季的首面國際賽金牌。

陳念琴 陳念琴小檔案 生日：1997年6月5日 身高：170公分 體重：69公斤 學歷：清華大學研究所 重要事蹟： 2018世界拳擊錦標賽女子69公斤量級金牌 2016世界拳擊錦標賽女子75公斤量級銅牌 看更多 關閉 是台灣女子拳擊的代表性人物，曾披上台灣隊戰袍征戰過里約與東京2屆奧運，甚至還在2018年世界拳擊錦標賽登上后座，是台灣第1個取得奧運入場券的拳擊女將。

去年東京奧運，陳念琴意外在8強止步，比賽結束後她才在社群媒體上透露，在備戰奧運期間她被檢查出罹患何杰金氏淋巴癌，個性樂觀開朗的她，強忍著化療帶來的不適，堅強面對病魔。

即便東奧結果不如人意，所幸陳念琴的病情已獲得控制，她歸零後重新出發，瞄準今年9月在中國杭州舉行的亞運，而本週在泰國舉辦的泰國拳擊國際公開賽，是她重新出發的起點。

在普吉島舉行的泰國拳擊國際公開賽，共計有130名拳手參賽，其中包括74名男子選手與56名女將，金牌將可領到2000美元（約新台幣5.8萬）、銀牌1000美元（約新台幣2.9萬），銅牌有500美元（約新台幣1.4萬）。

陳念琴在泰國公開賽首役先以3比2險勝越南好手，今天面對紐西蘭的尼柯森（Ariane Nicholson），陳念琴前兩回合都以壓倒性的優勢取得領先。

最後1回合對手全力反撲，不過陳念琴掌握節奏，穩紮穩打，最終就以5比0完封對手，率先拿下決賽入場券，明天將與泰國地主選手拜松（Baison Manikon）爭冠。

至於女子75公斤量級4強賽，台灣女將蘇靜雯在第3回合被越南女將逼到角落，並挨了一記上鉤拳，裁判讀秒後決定中止比賽，蘇靜雯因此被判定落敗，未能晉級決賽。（編輯：張芷瑄）1110408