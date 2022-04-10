陳鏞基開轟獅隊3連勝 排4到6棒加總破百歲有用意

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中華職棒10日在新莊球場進行富邦悍將隊與統一獅隊的賽事，獅隊陳鏞基2局敲出左外野方向全壘打，帶有2分打點。中央社記者張新偉攝 111年4月10日

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職統一獅隊今天與富邦悍將交手，獅隊4到6棒年齡加總破百歲，6棒陳鏞基敲本季首轟，5局林靖凱敲出超前比數安打，率隊以8比4拿下近期3連勝，陳鏞基希望用好表現帶球隊士氣。

中華職棒統一獅隊作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，悍將蔣智賢1局就敲出3分砲，這發全壘打也是蔣智賢繼2020年9月30日後，睽違557天再開轟。

獅隊2局靠著陳鏞基2分砲追分，為個人本季首轟，5局陳重廷、陳傑憲接連敲出安打，林靖凱補上安打，一棒2分、幫助球隊超前比數。

獅隊7局再起攻勢，靠著陳傑憲內野安打、林靖凱四壞保送，林子豪二壘打送回1分，胡金龍再敲安打，替球隊多添2分保險分，8局羅暐捷敲出個人生涯首轟，陽春砲替球隊多添保險分。

獅隊先發投手古林睿煬投5局被敲4支安打，投出7次三振、2次保送，失掉3分責失分，拿下本季首勝。古林睿煬表示，感謝隊友守備幫忙，雖然速度雖然發揮得不錯，但不是現階段追求的東西，上場能丟幾局就丟幾局。

對於今天主審好球帶，兩隊都有些不滿，悍將總教練丘昌榮3局因為抗議好壞球被驅逐出場，古林睿煬表示，好球帶不是球員可以控制的，自己當下可能有點情緒反應，也是之後要檢討的部分。

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陳鏞基總計5打數敲出2安2打點，本季首轟出爐，獲選單場最有價值球員（MVP）。陳鏞基笑說，今天先發4棒潘武雄、5棒胡金龍，加上自己打6棒，三人歲數加總破百歲，「總教練這樣安排，就是希望我們可以帶領一些過去較少出賽的球員、打出士氣」。

陳鏞基表示，去年球季後沒有太多休息時間，希望早點準備，開季就把狀況調整到最好，首轟來得比往年快，會努力撐住，等待傷兵歸隊，「很開心可以做出貢獻，在主力打者受傷時，跳出來幫助球隊」。（編輯：管中維）1110410

中華職棒統一獅隊陳鏞基（左）10日在新莊球場出賽，5打數敲出2支安打，包含1發全壘打，打下2分打點，幫助球隊獲勝。圖為陳鏞基2局開轟後在休息區與隊友慶祝。中央社記者張新偉攝 111年4月10日

中職統一獅隊10日與富邦悍將隊在新莊球場交手，先發第6棒陳鏞基敲出本季首轟，帶2分打點，終場助隊以8比4奪勝。陳鏞基表示，希望用好表現帶起球隊士氣。中央社記者張新偉攝 111年4月10日

中華職棒10日在新莊球場進行富邦悍將與統一獅的賽事，獅隊先發投手古林睿煬投5局被敲4支安打，送出7次三振、2次保送，失掉3分責失分，拿下本季首勝。中央社記者張新偉攝 111年4月10日