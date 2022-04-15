吳念庭打4棒4支0 張奕中繼飆速152公里

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）日本職棒今天歐力士猛牛對上西武獅隊的比賽，西武台將吳念庭先發扛第4棒，不過4打數沒有敲出安打，連續安打場次中斷；歐力士投手張奕則是投0.2局，飆速152公里。

吳念庭今天打第4棒、擔任一壘手，2局上擊出投手方向滾地球出局，4局上及5局上也都擊出滾地球出局，8局上擊出一壘飛球出局。總計吳念庭4打數沒有敲出安打，中斷連3場都有安打，目前在一軍打擊率2成57。

歐力士投手張奕在8局上二、三壘有人，1出局時登板後援，用1球讓中村剛也擊出右外野飛球出局後，被外崎修汰敲二壘安打掉2分，不過都是前一任投手山崎福也的責失分，最後讓山田遙楓擊出左外野飛球出局。總計張奕投0.2局無失分，最快球速達152公里。

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此戰4局下歐力士先靠著紅林弘太郎敲1打點三壘安打，取得領先；不過5局上西武展開攻勢，外崎修汰選到保送後，韋特（Jantzen Witte）敲出二壘安打，牧野翔矢再敲安打得1分追平，接著鈴木將平造成二壘手失誤再得1分，歐葛雷迪（Brian O'Grady）敲二壘安打，帶有2分打點，取得4比1領先。

8局上西武再得2分，終場就以6比1擊敗歐力士。西武先發投手高橋光成用101球投6局，被敲5支安打，投3次四死球、5次三振，僅失掉1分，最後奪下勝投。（編輯：張芷瑄）1110415