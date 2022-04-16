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高捷春季聯賽跑出場內全壘打 盼再提升擊球率

2022/4/16 14:03（4/16 15:01 更新）
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富邦公牛隊野手高捷（圖）把握先發機會，16日在成棒春季聯賽跑出場內全壘打，單場2安2盜貢獻3分打點，率隊擊敗台東大學。中央社記者謝靜雯攝 111年4月16日
富邦公牛隊野手高捷（圖）把握先發機會，16日在成棒春季聯賽跑出場內全壘打，單場2安2盜貢獻3分打點，率隊擊敗台東大學。中央社記者謝靜雯攝 111年4月16日
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（中央社記者謝靜雯新北16日電）富邦公牛隊野手高捷把握先發機會，今天在成棒春季聯賽跑出場內全壘打，單場2安2盜貢獻3分打點，率隊擊敗台東大學，高捷是內野工具人，大學首轟出爐，他希望擊球率可以再提升。

111年全國成棒甲組春季聯賽預賽，富邦公牛隊（台灣體大）今天在三重棒球場與台東大學交手，富邦公牛2棒打者高捷打擊有好表現，前4打席上壘率百分百，1、3局都選到四壞保送，5局跑出場內全壘打，6局再敲安打、手感火燙。

富邦公牛終場以5比0擊敗台東大學，總教練林宗毅點名高捷表現出色，之前比賽比較少被報名，今年無論打擊和守備都進步很多，內野4個位置都可以守，雖然今天是先發守三壘，但守最好的位置是二壘。

目前大二的高捷笑說，上一次敲出場內全壘打是國中，「跑得很累」，之前隊內分組賽有打過全壘打，但這發全壘打是大學正式賽首轟，此次參賽前面幾場表現還好，近幾場打擊調整狀況佳。

高捷之前多守二壘和一壘，近到大學後才多練三壘，游擊偶爾也會代班，他表示過去先發機會不多，這段期間透過尋找自己的不足、慢慢彌補，心理層面進步很多。

陣中許多隊友有意投入今年中職選秀，高捷表示，目前沒有考慮，希望可以把握先發機會，此次參賽設定的目標，在球隊有攻勢的時候，盡量把壘上的跑者送回來，也希望擊球上可以再穩定一點、提升擊球率。（編輯：陳政偉）1110416

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