全中運部分賽事續辦 線上加油並回顧精彩瞬間

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在花蓮舉辦的111年全國中等學校運動會因COVID-19疫情延後，部分提前比賽的項目如輕艇等仍照常舉行至完賽，大會官網提供直播及轉播，歡迎民眾於線上為選手加油打氣並回顧精彩瞬間。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月18日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）在花蓮舉辦的111年全中運因疫情延後，部分提前比賽的項目如舉重、輕艇、射箭等仍照常舉行至完賽，大會官網提供直播及轉播，歡迎民眾於線上為選手加油打氣並回顧精彩瞬間。

全國中等學校運動會原訂16日至21日在花蓮縣舉行，因應國內COVID-19確診增多，為保障選手安全出賽，花蓮縣政府14日宣布賽事延後舉辦，不過，網球、舉重、輕艇、滑輪溜冰、射箭等項目已經開賽，仍照常舉行至完賽。

台中市代表隊在輕艇項目總共奪得17金5銀10銅，其中台中市黎明國中表現出色，包辦11金1銀。台中市黎明國中郭宸甄在競速200、500公尺單人K艇、500公尺雙人K艇中取得金牌後，今天再於靜水標竿單人K艇增添1金，她的雙人搭檔吳煥棠，也在靜水標竿單人C艇中獲得金牌。

網球團體賽成績出爐，高中男子組金牌為高雄市新莊高中、銀牌為台北市建國中學；高中女子組金牌為台北市南港高工、銀牌高雄市三民高中。

舉重項目國中組17日完賽，目前台中市取得6金2銀4銅的好成績；花蓮縣三民國中拿下1金1銀1銅後，今天再由柯冠廷勇奪國男組102公斤以上級金牌。國女組71公斤級選手表現精彩，金牌雲林縣斗南高中張玉玲、銀牌台東縣東大體中王彤抓舉、挺舉、總和皆破大會紀錄。

射箭個人對抗賽國中男子組金牌由新竹市富禮國中林育暘奪得；國中女子組金牌為新竹縣石光國中嚴子喬。

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱官網https://111sport.hlc.edu.tw/Module/Score/Instant.php。（編輯：黃世雅）1110418