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疫情全中運延賽 台中市接回289人快篩皆陰性

2022/4/19 17:42
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）國內疫情升溫，111年全國中等學校運動會宣布部分種類延賽，台中市教育局緊急調派交通接駁車接回前往花蓮的代表選手，各校隊職員返校時快篩，289人全數陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，111年全國中等學校運動會在花蓮舉辦，花蓮縣政府14日宣布部分種類延賽，台中市政府調派交通車將選手接回台中，15、16日共派出15輛交通車接回289人，進行快篩皆為陰性。

台中市教育局透過新聞稿指出，全中運雖然延期舉辦，但仍有部分競賽種類繼續進行，包含輕艇、跆拳道品勢、滑輪溜冰、網球、舉重及射箭。

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輕艇種類競賽成績上，台中市學校代表隊在競速及靜水標竿兩項目已囊括17面金牌、5面銀牌、10面銅牌，其中黎明國中更以11面金牌傲視全場；舉重部分，17日全數完賽的國中組部分，台中市學校代表隊已拿下6面金牌，18日起高中組的成績也相當值得期待。

台中市教育局統計，截至目前以45面金牌、35面銀牌及36面銅牌暫居全國第一，對於延賽種類，已支用的參賽費用同意學校依原規劃核銷，未來復賽後也將繼續為代表隊服務，提供交通接駁及參賽補助，選手升學部分也將依循教育部規劃協助選手申請。（編輯：謝雅竹）1110419

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