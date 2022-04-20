全中運延期恐影響升學權益 體育署配套方案出爐

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）全中運部分賽事延期舉辦，體育署今天公布配套措施，因防疫規定不得參賽致影響甄試升學權益的考生，可以近一年內全國性賽事成績替代全中運成績，甄試分發將採專案外加名額。

全國中等學校運動會原訂4月16日至21日在花蓮縣舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，部分賽事延後舉辦。

外界關心部分全中運賽事延期，恐影響運動績優學生甄試管道升學權益，體育署今天發布新聞稿表示，針對部分已取得111年全中運參賽資格，但因防疫規定不得參賽致影響甄試升學權益的考生，以「參賽資格證明」及近一年內（110年4月23日至111年4月15日期間）的全國性賽事成績替代111年全中運競賽成績，作為申請甄試的替代資格。

體育署表示，基於試務公平原則、兼顧其他考生參與甄試分發權益，將採專案外加名額，不占原甄試分發的招生名額，當作確診者（或符合居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理未解除者）參加甄試的補救措施。

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除了因防疫規定不得參賽的考生外，體育署指出，若考生所參加全中運項目屬於延期舉辦，同樣可以全國性替代賽事作為申請甄試資格及成績採計的方案，考生後續依原簡章各校所提的運動種類、名額選填分發志願。

111學年度中等以上學校運動成績優良學生升學輔導甄試的報名日期為4月13日起至5月3日下午5時止，體育署提醒，學生務必先在網路線上報名，郵件報名截止時間則至報名結束隔日（5月4日止，以中華郵政郵戳為憑）。（編輯：張芷瑄）1110420