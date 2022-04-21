謝國城盃少棒屏東靠暴投奪勝 將爭敗部冠軍

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111年謝國城盃全國少棒錦標賽持續進行，屏東縣21日交手台中市，左投高品瀚登板後連飆2次三振解決危機，總計投1.2局，5個出局數都送出三振，沒有掉分，最後由屏東縣以2比1奪勝。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月21日

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）謝國城盃全國少棒錦標賽今天敗部賽事上演投手戰，屏東縣和台中市投手群各飆出11次三振，最後屏東縣靠著暴投得到超前分，以2比1淘汰台中市，將和台南市競爭敗部冠軍。

這場敗部B組的賽事，雙方都用首棒首打席全壘打揭開序幕；在1比1情況下，台中市先在2局下獲得滿壘機會，屏東縣換上左投高品瀚登板解決危機，催出最快118公里球速、連飆2次三振，最後共投1.2局，5個出局數都送出三振，沒有掉分。

屏東縣在3局下也獲得滿壘機會，之後台中市接替投球的吳聖智出現暴投，奉送1分讓屏東縣超前比數，雖然後來吳聖智也演出3次三振，將傷害降到最低，最後以3局8次三振、無失分的表現撐到比賽結束，但最後仍由屏東縣勝出。

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屏東縣後3局讓另一名王牌黃博新登板，被敲3支安打無失分、送出5個三振，和高品瀚聯手封鎖對方攻勢。屏東縣總教練陳啟民表示，高品瀚球速快，比較有壓制力，在滿壘的情況下是處理危機的不二人選；黃博新則是穩定性高，不容易緊張。

至於A組的戰況，高雄市以4局11比1提前「扣倒」彰化縣，明天將和地主台東縣爭奪4強門票。高雄市總教練尤伸評表示，劍指冠軍的目標不變，「現在落入敗部，所以贏一場算一場，尤其8強隊伍都有一定實力。」（編輯：李亨山）1110421