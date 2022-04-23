台將同場出賽 吳念庭從宋家豪手中打回1分

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅日西武獅隊野手吳念庭、樂天金鷲隊投手宋家豪今天同場出賽，對決1個打席，吳念庭從宋家豪手中打下1分打點；吳念庭單場1安1打點、宋家豪連2場出賽拿下中繼成功。

日職埼玉西武獅隊今天與樂天金鷲隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭先發打6棒、守一壘，吳念庭2局敲出右外野方向安打，4局敲出二壘方向飛球出局。

7局樂天隊5比2領先、西武獅隊進攻時，樂天換上台灣投手宋家豪登板中繼，宋家豪面對首名打者被敲出中外野方向三壘打，接著被吳念庭敲出一壘方向滾地球出局、失掉1分，2人出局後，宋家豪再被敲出安打，接著讓打者敲出右外野方向飛球出局、沒有再掉分數。

吳念庭9局打擊機會吞下三振，今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點、有1得分，賽後打擊率2成36。

宋家豪今天中繼投1局，被敲2支安打、無四死球，失掉1分責失分，最快球速147公里，賽後防禦率3，連2場出賽都拿下中繼成功。

今天比賽7局打完樂天隊5比3領先，8局樂天隊太田光開轟添1分，9局淺村榮斗再敲出陽春砲，樂天終場以7比3拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1110423