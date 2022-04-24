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台灣射箭男團擊敗義大利 世界盃安塔利亞站摘金[影]

2022/4/24 15:57（4/24 17:11 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）繼台灣射箭女團奪銅後，台灣男子反曲弓射箭代表隊今天在安塔利亞射箭世界盃男團決賽，展現神射功力，全場射出10支10分箭，以6比0橫掃義大利，拿下金牌。

東京奧運國手「湯包」湯智鈞、魏均珩為近年來國家隊常客，這次搭配蘇于洋組成台灣男子反曲弓射箭代表隊，出征安塔利亞射箭世界盃，為台灣隊本季首場國際賽。

台灣男子反曲弓射箭代表隊這次高居第2種子，首輪輪空，直接晉級16強，從16強賽起連續以6比2、先後擊退瑞士、美國和荷蘭，搶下決賽門票，今天與義大利爭奪金牌。

台灣隊首局有3支10分箭，以56比50先搶下2點積分，次局同樣10分箭連發，以57比55再進帳2分，以4比0搶先聽牌。

儘管義大利逐局回穩，第3局2支10分箭收尾，但台灣隊表現更勝一籌，4支10分箭，直接以57比55收下勝利，摘下金牌。

除了男團摘金外，台灣女子反曲弓射箭代表隊日前同樣有所斬獲，由雷千瑩領軍，率領彭家楙與郭紫穎，擊退義大利、射下女團銅牌。（編輯：管中維）1110424

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台灣男子反曲弓射箭代表隊24日在安塔利亞射箭世界盃男團決賽，展現神射功力，全場射出10支10分箭，以6比0橫掃義大利，拿下金牌。（中華民國射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月24日
台灣男子反曲弓射箭代表隊24日在安塔利亞射箭世界盃男團決賽，展現神射功力，全場射出10支10分箭，以6比0橫掃義大利，拿下金牌。（中華民國射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月24日
台灣男子反曲弓射箭代表隊由湯智鈞（圖）、魏均珩、蘇于洋組成，24日在安塔利亞射箭世界盃男團決賽，以6比0橫掃義大利，拿下金牌。（中華民國射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月24日
台灣男子反曲弓射箭代表隊由湯智鈞（圖）、魏均珩、蘇于洋組成，24日在安塔利亞射箭世界盃男團決賽，以6比0橫掃義大利，拿下金牌。（中華民國射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月24日
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