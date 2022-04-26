中職睽違14年重返台東 縣民免費索票2張

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）中華職棒上半年例行賽，中信兄弟5月24、25日將在台東第一棒球場主場比賽，與樂天桃猿2連戰，開放身分證字號V或設籍台東民眾可免費索取2張門票，今天公布索票網址。

中信兄弟5月24、25日在台東第一棒球場主場比賽，將與樂天桃猿2連戰，提供台東4000張免費門票，今天在台東縣政府大禮堂召開縣民回饋票券記者會。

台東縣長饒慶鈴致詞表示，很高興在中華職棒牽線與中信兄弟球團肯定，台東睽違14年再度辦理職業賽事，許多國內棒球好手都來自台東，球員家人及關心棒球的鄉親不用跑到外縣市，就能欣賞台東子弟的球技，為選手加油。

台東縣政府為服務鄉親，5月14日上午9時起到15日晚間6時止，身分證字號V或設籍台東民眾上網免費登記索取，每人可索2張票，且僅能選1場球賽，額滿為止，索票網址為https://web.boe.ttct. edu.tw/baseball2022/。

台東縣政府教育處表示，除中信兄弟球團自行售票外，回饋每場2000張、共4000張內野票券給台東縣政府，縣府規劃學校棒球隊選手觀摩，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫、為保護還沒打疫苗的國小學童，修正為邀請棒球隊教練、校長及國中以上棒球隊選手觀賽，其餘3534張票券回饋縣民索取，讓關心棒球的鄉親能享受國內最高等級的棒球賽事。

民眾上網選擇場次及票券張數，登錄個人資料索取序號，比賽當天下午2時起在台東第一棒球場憑序號及身分證證明文件兌換票券，票券登記未索取視同放棄，比賽前（晚間6時至6時35分）將在棒球場門口釋出。

教育處說明，賽事因應中央流行疫情指揮中心、中華職棒及台東縣防疫規定滾動式修正，如因疫情關閉比賽，索取的序號或兌換票券直接作廢。如當日因雨延賽，民眾可持已兌換的票券，上中信兄弟官網公布場次觀看比賽。（編輯：郭諭儒）1110426