全中運射箭奪金 竹縣石光國中嚴子喬獲培訓補助

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣政府今天表示，石光國中今年參加全國中等學校運動會，射箭隊隊長嚴子喬獲女子組反曲弓個人賽金牌，另與隊友徐紫芸、劉佳耘合作獲女子團體組第6名，表現優異。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，石光國中射箭隊今年成績優異，感謝基層教練及學校對選手努力栽培，不受偏鄉小校限制，幫助孩子勇敢追夢，昨天新竹縣長也到校，肯定孩子們的努力。

楊文科說，今年開始對於獲得全中運賽事的金牌選手，每個月補助培訓補助金新台幣4000元，讓他們獲得更好的照顧，縣府也持續全力推動各項運動。

嚴子喬表示，射箭項目需注意很多的細節，也要專注每一個動作，還要考量當天氣候、風向，需時常要與教練討論及不斷修正問題，比賽時也要全心全意投入，才有機會拿到金牌，感謝曾經幫助她的每個教練及隊友。

教練許桓綸說，選手們在疫情影響時曾中斷練習，再回歸練習時，馬上調整狀態，成功在全中運獲得佳績，學生努力付出，讓人感動。

石光國中射箭隊平常訓練只有2小時，許桓綸表示，射箭運動強調「耐得住寂寞」，要獨自經歷枯燥的訓練，也是一項與自我較量的運動，在比賽中能享受比賽，更是射下金牌的秘訣。（編輯：李錫璋）1110426