許玟琪拍落緬甸好手 勇闖羽球亞錦賽8強

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（中央社記者龍柏安台北28日電）「交大學霸」許玟琪今天在亞洲羽球錦標賽女單16強，歷經3局大戰，以21比12、13比21、21比19險勝緬甸好手圖薩，成為8強賽中碩果僅存的台灣球員。

2022亞洲羽球錦標賽今年在菲律賓馬尼拉舉辦，賽事積分也從過去的超級500，提升至頂級大賽的超級1000。

世界排名第75的許玟琪是台灣新生代羽壇好手，去年她曾連續5場國際系列賽（包含挑戰賽）奪冠，這次參加亞洲羽球錦標賽，也是她生涯參賽等級最高的比賽。

許玟琪今天面對世界排名第81的緬甸女將圖薩（Thet Htar Thuzar），對手也是去年東京奧運國手，開賽後許玟琪在2比4微幅落後下，拉出一波9比1攻勢超前，並以21比12輕鬆拿下首局。

不料次局戰況丕變，許玟琪開局以4比5緊咬，接下來遭遇亂流連丟6分，比分也被對手拉開，以13比21棄守，局數也以1比1扯平。

決勝局許玟琪一度以13比6取得大幅領先，沒想到對手在比賽後段展現韌性，竟在尾盤以18比18追平，所幸許玟琪臨危不亂，靠著一波3比1攻勢「關門」，歷經50分鐘、3局大戰後，有驚無險闖進8強。

依照世界羽球聯盟（BWF）的積分系統，許玟琪闖進亞錦賽8強後，將可「進補」獲得6600分積分，這也是她生涯單站最高積分，下週最新的世界排名也可望大幅提升。

至於男單方面，世界排名第15的「羽球王子」王子維，今天和中國22歲好手李詩灃激戰48分鐘，兩局都歷經延長，最後以20比22、21比23惜敗，無緣8強。（編輯：張雅淨）1110428