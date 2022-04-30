MLB本季首場無安打比賽 大都會5投手封鎖費城人[影]

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MLB大都會29日締造大聯盟本季首場無安打比賽，終場3比0擊敗費城人。（圖取自twitter.com/Mets）

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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB大都會先發投手馬吉爾及4名後援投手今天聯手封鎖費城人打線，締造大聯盟本季首場無安打比賽，以及大都會隊史第2場無安打比賽，終場3比0擊敗費城人。

馬吉爾（Tylor Megill）今天主投5局用了88球沒被打出安打也無失分，並送出5次三振、3次保送。

從第6局開始，紐約大都會牛棚投手史密斯（Drew Smith）、羅德里格斯（Joely Rodriguez）、魯戈（Seth Lugo）和狄亞士（Edwin Diaz）接續封鎖費城費城人打線，成功締造隊史第2場無安打比賽。

大都會全場共拿下3分，分別是麥尼爾（Jeff McNeil）5局下從費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）手中敲出2分打點一壘安打，阿隆索（Pete Alonso）則在6局下兩人出局時扛出陽春全壘打。

大都會隊史首場無安打比賽，是由「神之左手」桑塔納（Johan Santana）在2012年6月1日締造，當時他飆出8次三振，率隊8比0大勝聖路易紅雀。

大都會今天不僅創下大聯盟本季第一場無安打比賽，同時這也是2014年洛杉磯道奇強投貝基特（Josh Beckett）對費城人投出無安打比賽之後，費城人首度遭無安打封鎖。

目前大都會戰績15勝6敗，在國家聯盟東區排名第一，費城人10勝11敗，國聯東區排在第4。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1110430