NBA唐西奇轟45分白做工 太陽曬傷獨行俠[影]

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）美國職籃NBA鳳凰城太陽今天季後賽次輪出戰達拉斯獨行俠，陣中6人得分雙位數，而獨行俠唐西奇全場轟下45分白做工，太陽最終以121比114帶走首戰勝利。

西區頭號種子鳳凰城太陽季後賽首輪系列賽以4比2淘汰紐奧良鵜鶘，而達拉斯獨行俠首輪與猶他爵士系列賽，同樣以4比2勝出，太陽今天在主場與獨行俠展開季後賽次輪首場賽事。

太陽首節布克（Devin Booker）與獨行俠唐西奇（Luka Doncic）互別苗頭，各攻下13、14分，太陽在布克與艾頓（Deandre Ayton）火力支援下，首節以35比25領先。

獨行俠次節由布拉克（Reggie Bullock）開啟9比0攻勢，兩隊一度僅剩4分差，太陽隨後還以顏色，回敬一波14比5攻勢，上半場結束太陽將差距拉開至69比56。

獨行俠攻勢集中在唐西奇、克雷貝（Maxi Kleber）身上，其中唐西奇前3節獨攬31分，而第3節太陽隊強森（Cameron Johnson）、潘恩（Cameron Payne）、布里吉斯（Mikal Bridges）在外線接力開火，助太陽帶著17分領先進入第4節。

獨行俠第4節試圖力挽狂瀾，丁威迪（Spencer Dinwiddie）命中三分球後，唐西奇倒數53.4秒雙手爆扣，將落後差距縮小至僅剩6分差。

獨行俠隨後採取犯規戰術，送布里吉斯站上罰球線，且4罰全中，獨行俠唐西奇關鍵時刻再度挺身而出連得5分，包括比賽結束前10.5秒三分球，太陽靠著布克最後2罰全中，追加保險分，最終以7分差有驚無險帶走勝利，太陽在次輪系列賽取得1比0領先，兩隊將於5日再度碰頭。

太陽此役包括布克與艾頓在內，共6人得分雙位數，布克攻下25分、8籃板，而艾頓進帳23分，外加9籃板、8助攻。

獨行俠唐西奇拿下45分，抓下12籃板，送出8次助攻，繳出準大三元成績，而替補出發的克雷貝貢獻19分，但依舊未能帶領球隊搶下勝利。（編輯：張芷瑄）1110503