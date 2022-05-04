布朗、塔特姆合拿59分 塞爾蒂克季後賽扳平公鹿[影]

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NBA塞爾蒂克3日在布朗（後）攻下30分、塔特姆貢獻29分的聯手帶領下一路領先，最終輕鬆以109比86擊退公鹿。

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（中央社波士頓3日綜合外電報導）NBA塞爾蒂克今天在布朗攻下30分、塔特姆貢獻29分的聯手帶領下一路領先，最終輕鬆以109比86擊退公鹿，在季後賽次輪扳成1比1平手。

美國職籃NBA東區季後賽次輪，第2種子波士頓塞爾蒂克與第3種子密爾瓦基公鹿系列賽第2戰，今天繼續在塞爾蒂克主場進行。系列賽首戰，公鹿靠「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）繳出「大三元」成績，在客場搶下勝利，以1比0領先塞爾蒂克。

今天這場比賽開打後，公鹿完全找不到手感，只靠波蒂斯（Bobby Portis）的「3分打」拿下分數，讓塞爾蒂克很快以18比3取得兩位數領先，首節塞爾蒂克就在布朗（Jaylen Brown）7投6中轟下17分的帶領下，以32比21領先公鹿。

次節塞爾蒂克打出5比0開局，再把領先擴大，並在霍福德（Al Horford）上籃得手後，首度領先達20分。靠著布朗、霍福德單節進帳8分、7分，塞爾蒂克在半場打完後，以65比40領先。

上半場只拿5分的公鹿「字母哥」安特托昆博在下半場回神，一個人在第3節就灌進與塞爾蒂克單節得分一樣多的18分，但塞爾蒂克在3節打完後仍以83比66領先公鹿。

末節塔特姆（Jayson Tatum）攻下10分，徹底澆熄公鹿的反撲氣焰，最終塞爾蒂克以23分之多拿下勝利。

塞爾蒂克的布朗今天攻下全場最高30分，塔特姆貢獻29分，板凳出發的威廉斯（Grant Williams）灌進21分，霍福德有11分、11籃板的「雙十」成績，羅伯特．威廉斯三世（Robert Williams III）則有10分進帳。

安特托昆博此役攻下公鹿最高28分，哈勒戴（Jrue Holiday）拿下19分，波蒂斯與替補的康納頓（Pat Connaughton）皆獲13分。

塞爾蒂克今天成功捍衛主場，讓雙方打完兩戰後以1比1平手，系列賽第3戰將於7日（台灣時間8日）轉往公鹿主場進行。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110504