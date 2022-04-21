NBA塞爾蒂克最後8分鐘逆轉勝籃網 季後賽2比0領先[影]

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NBA東區季後賽首輪第2戰由波士頓塞爾蒂克主場迎戰布魯克林籃網，塞爾蒂克靠著最後8分鐘猛攻逆轉戰局，114比107氣走籃網。（圖取自twitter.com/celtics）

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國職籃NBA東區季後賽首輪第2戰，今天由波士頓塞爾蒂克主場迎戰布魯克林籃網，塞爾蒂克靠著最後8分鐘猛攻逆轉戰局，114比107氣走籃網，系列賽取得2比0領先。

布朗（Jaylen Brown）第4節獨拿10分，是塞爾蒂克得以扭轉最多落後17分頹勢並後來居上的大功臣。他今天全場22分，塔特姆（Jayson Tatum）貢獻19分。

籃網此役一路領先，直到最後8分鐘才被翻轉戰局。全隊以杜蘭特（Kevin Durant）27分最高，但他全場遭到塞爾蒂克球員輪流嚴密看守，肢體碰撞讓他施展不開。

曾當選最有價值球員MVP的杜蘭特全場17投僅4中，下半場10投0中，還有4次失誤。

塞爾蒂克的布朗則是攻守都亮眼，除了全場18投中9，防守表現也功不可沒，最後1節成功阻止對手攻勢，讓籃網最後12分鐘僅拿到17分。

此役塞爾蒂克上半場一度落後17分，但下半場開始大爆發，3節打完追成85比90僅5分落後。決勝節普瑞查德（Payton Pritchard）在比賽倒數7分49秒一記20呎外線，讓塞爾蒂克反以94比92超前，隨後布朗的上籃和三分球，把領先優勢擴大至99比94。

除了布朗，明星前鋒塔特姆也有19分挹注。塔特姆全場16投僅5中，但第4節連7次出手全部命中，比賽倒數2分7秒避開德拉吉奇（Goran Dragic）的三分出手更開啟一波攻勢，讓球隊擴大到108比96領先。

兩隊23日將移師布魯克林打第3戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110421