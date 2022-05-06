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李振昌守住滿壘危機拿MVP 兄弟擊敗獅隊4連勝

2022/5/6 22:31（5/6 22:51 更新）
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中職中信兄弟隊終結者李振昌（左）6日在台中主場比賽8局時後援登板，化解滿壘危機，率隊以3比2拿下近期4連勝，賽後並獲選單場最有價值球員（MVP）。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月6日
中職中信兄弟隊終結者李振昌（左）6日在台中主場比賽8局時後援登板，化解滿壘危機，率隊以3比2拿下近期4連勝，賽後並獲選單場最有價值球員（MVP）。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月6日
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職中信兄弟隊今天與統一獅隊交手，兄弟靠著陳文杰2分砲、李振昌8局後援登板化解滿壘危機，率隊以3比2拿下近期4連勝，李振昌獲選單場最有價值球員（MVP）。

中華職棒中信兄弟今天在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，兩隊前2局都沒有拿下分數，3局王威晨率先敲出安打，陳文杰開轟，2分砲幫助球隊取得領先，這發全壘打也是陳文杰個人本季第2轟，也是洲際棒球場第800支全壘打。

兄弟4局再有攻勢，靠著岳東華、高宇杰接連安打、短打推進，王威晨敲出高飛犧牲打，送回團隊第3分，幫助球隊多添保險分。

獅隊前5局沒能拿下分數，6局陳傑憲率先敲出二壘打，陳鏞基選到四壞保送，2人出局後高國慶敲出安打，送回團隊第1分，獅隊7局再起攻勢，靠著失誤、林靖凱、陳傑憲接連安打， 送回團隊第2分。

陳傑憲今天打擊手感佳，首局敲出安打、3局敲出個人單場第2安，6局敲出二壘打，7局再敲出安打、貢獻1分打點，單場5打數敲出4支安打，連5場比賽至少敲雙安。

獅隊8局靠著潘傑楷二壘打、邱智呈安打、林岱安選到四壞保送，1人出局攻占滿壘，兄弟終結者李振昌提前登板，先投出三振，再讓打者敲出左外野方向飛球出局，穩守不失分。

李振昌後援1.2局沒有被敲出安打，投出3次三振、無失分，拿下個人本季第3次救援成功，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

8局提前上班，李振昌接受主場MVP訪問時表示，還蠻緊張的，想著盡量不要失分，談起今年球隊牛棚投手不如過去穩定，也勉勵學弟們，每天抱持挑戰者的心態，不斷地進步、進步到穩定就能持續成長，他也感謝球迷支持，會想辦法將最好的表現呈現給球迷看。

兄弟先發投手象魔力今天用98球投6局，被敲出6支安打，投出3次四壞保送、2次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第4勝。（編輯：陳政偉）1110506

中華職棒中信兄弟隊6日在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，兄弟陳文杰比賽3局時轟出2分砲，助隊終場以3比2拿下近期4連勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月6日
中華職棒中信兄弟隊6日在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，兄弟陳文杰比賽3局時轟出2分砲，助隊終場以3比2拿下近期4連勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月6日
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