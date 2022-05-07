宋家豪後援1局無失分好投 飆152公里火球

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）日職樂天金鷲隊宋家豪今天後援登板1局，演出3上3下，連續4場出賽沒有失分，飆出152公里球速；樂天打線則全場敲出16支安打，終場以7比1擊敗歐力士猛牛隊。

樂天今天作客大阪京瓷巨蛋的賽事，宋家豪在8局下、球隊有6分領先時上場，三振掉野口智哉後，再解決掉西野真弘、中川圭太。總計宋家豪用17球投1局，演出3上3下無失分，最快球速飆出152公里，目前防禦率1.29。

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樂天在2局上一、三壘有人時，鈴木大地擊出高飛犧牲打，率先得分；3局上西川遙輝敲二壘安打後，小深田大翔擊出內野安打，形成一、三壘有人，接著淺村榮斗擊出雙殺打，不過送回1分；歐力士在4局下追回1分，不過樂天6局上一、三壘有人時，炭谷銀仁朗敲出安打送回1分，取得3比1領先。

樂天在7局上也有攻勢，小深田大翔、淺村榮斗、島內宏明接連敲安打，攻下2分；8局上淺村榮斗再敲出2打點二壘安打，終場樂天就以7比1擊敗歐力士。樂天先發投手早川隆久用106球投6局，被敲6支安打，沒有出現保送，送出5次三振，僅失掉1分奪下勝投。（編輯張芷瑄）1110507