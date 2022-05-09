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陳柏任全大運舉重奪金 3破全國紀錄

2022/5/9 19:12
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（中央社記者黃巧雯桃園9日電）長榮大學陳柏任今天在全國大專校院運動會舉重公開男子組102公斤級，以抓舉169公斤、挺舉200公斤及總和369公斤摘金，且3項均打破全國紀錄。

111年全大運舉重今天在國立體育大學綜合體育館舉行最後一天賽事。

陳柏任目前在男子96公斤級、102公斤級項目都是全國紀錄保持人，去年出征東京奧運舉重男子96公斤級，名列第5名。

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陳柏任今天在公開男子組102公斤級上陣，以抓舉169公斤、挺舉200公斤及總和369公斤，為長榮大學拿下金牌，且雙破大會及全國紀錄，再推進個人最佳成績（原紀錄為抓舉168公斤、挺舉196公斤、總和364公斤）。

另外，董秉誠今天代表台北市立大學出賽公開男子組109公斤級，以抓舉166公斤、挺舉195公斤，總和361公斤收下金牌，除了抓舉、挺舉及總和破大會紀錄外，抓舉更是改寫個人全國紀錄。（編輯：唐聲揚）1110509

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