王貞治盃青棒高雄晉4強 與桃園爭冠軍戰門票

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）王貞治盃青棒賽敗部冠軍戰高雄市隊今天與屏東縣隊交手，高雄市隊投打發揮，終場以14比2拿勝，搶下最後一張4強門票，明天將與桃園市隊爭冠軍戰門票。

111年王貞治盃全國青棒錦標賽高雄市隊（高苑工商）今天與屏東縣隊（美和高中）交手，高雄市隊先發投手鍾允華投4局僅被敲出2支安打，投出1次四壞保送、無失分，拿下勝投，鄭兆凱後援3局失2分，沒有擴大失分危機，幫助球隊守住勝利。

高雄市隊1局就有攻勢，抓準對方投手、守備有狀況，單局4安、1保送、對手3次守備失誤，開賽就打了一輪，攻下5分。

高雄市隊2局靠著顏翊紘三壘打、史聖祥內野安打再拿1分，潘磊、賴丁誌接連安打，送回團隊第7分，高雄市隊3局靠著高飛犧牲打再拿1分。

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6局高雄市隊再起攻勢，靠著單局4安2保送，多添3分保險分，7局辛誌揚選到四壞保送，靠著失誤、滾地球、暴投跑回分數，接著高雄市隊靠著觸身球保送、安打、失誤再添分，順利拿下比賽勝利。

高雄市隊連2年晉級王貞治盃4強，明天將與桃園市隊（平鎮高中）交手，爭取冠軍戰門票，另一場4強賽則是台北市隊（大理高中）與台中市隊（西苑高中）交手。（編輯：張雅淨）1110510