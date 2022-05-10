更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎
國際

烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

王貞治盃青棒高雄晉4強 與桃園爭冠軍戰門票

2022/5/10 15:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北10日電）王貞治盃青棒賽敗部冠軍戰高雄市隊今天與屏東縣隊交手，高雄市隊投打發揮，終場以14比2拿勝，搶下最後一張4強門票，明天將與桃園市隊爭冠軍戰門票。

111年王貞治盃全國青棒錦標賽高雄市隊（高苑工商）今天與屏東縣隊（美和高中）交手，高雄市隊先發投手鍾允華投4局僅被敲出2支安打，投出1次四壞保送、無失分，拿下勝投，鄭兆凱後援3局失2分，沒有擴大失分危機，幫助球隊守住勝利。

高雄市隊1局就有攻勢，抓準對方投手、守備有狀況，單局4安、1保送、對手3次守備失誤，開賽就打了一輪，攻下5分。

高雄市隊2局靠著顏翊紘三壘打、史聖祥內野安打再拿1分，潘磊、賴丁誌接連安打，送回團隊第7分，高雄市隊3局靠著高飛犧牲打再拿1分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

6局高雄市隊再起攻勢，靠著單局4安2保送，多添3分保險分，7局辛誌揚選到四壞保送，靠著失誤、滾地球、暴投跑回分數，接著高雄市隊靠著觸身球保送、安打、失誤再添分，順利拿下比賽勝利。

高雄市隊連2年晉級王貞治盃4強，明天將與桃園市隊（平鎮高中）交手，爭取冠軍戰門票，另一場4強賽則是台北市隊（大理高中）與台中市隊（西苑高中）交手。（編輯：張雅淨）1110510

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族