中職新莊賽事場地積水延賽 給悍將喘息空間

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中華職棒原訂15日晚間在新莊棒球場（圖）舉行的富邦悍將與中信兄弟比賽，因為連日雨勢、場地積水，比賽延期。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月15日

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）原訂今晚在新莊棒球場舉行的富邦悍將與中信兄弟比賽，因為連日雨勢、場地積水，比賽延期，也讓近期戰績不佳，同時也受到疫情影響的富邦悍將隊有喘息空間。

中華職棒今天賽程安排兩地開打，在新莊棒球場比賽，聯盟公告因為場地積水無法進行比賽，賽事延期、補賽日期未定。

富邦悍將隊開季戰績不佳，目前上半季26場比賽打完，僅拿下4勝（22敗）、吞下近期6連敗，10日又傳出投手江少慶COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性、後續PCR確診，也影響悍將先發投手輪值戰力。

連日雨勢影響，富邦悍將隊自13日起原訂在新莊棒球場與中信兄弟打3連戰，僅13日比賽順利完成，昨天比賽也因雨延賽。

今天另外一地賽事在台南棒球場舉行，由統一獅隊與樂天桃猿隊交手，桃猿隊派出洋投索沙先發，獅隊則派出布雷克先發，獅隊近期也傳出COVID-19疫情，昨天外野手羅暐捷PCR確診，並另外新增5名一軍主力球員快篩陽性，戰力也受到影響。（編輯：方沛清）1110515