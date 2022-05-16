世中運諾曼第盛大開幕 台灣選手進場民眾熱情歡呼

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2022年世中運15日於法國北部杜維爾市盛大舉行進場遊行與開幕式，高中體總組成包含135位選手在內共計208位歷來最大代表團參賽。台灣選手高喊「我們來自台灣」，並將與63國3500名選手互相競技與交流。中央社記者曾婷瑄杜維爾攝 111年5月16日

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（中央社記者曾婷瑄杜維爾16日專電）世界中學生運動會昨天在法國濱海城市杜維爾舉行遊行與開幕，台灣歷年最大選手團進場時民眾熱情歡迎。儘管須遵守嚴格防疫規定，台灣小將仍樂觀看待，期許自己寫下佳績、為國爭光。

2022年世界中學生運動會15日於法國北部諾曼第海濱勝地杜維爾市（Deauville）盛大舉行63國代表隊進場遊行與開幕式，城市居民動員，沿街為年輕選手歡呼，氣氛愉快熱鬧。

台灣選手由高中體總組成包含135位選手在內共計208位歷來最大代表團參賽。台灣以中華台北之名參賽，遊行與入場順位則以「台灣」的字母T排序。遊行聲勢浩大，經過杜維爾市主要大街，路邊許多民眾熱情與成員拍照、擊掌。

遊行後舉行開幕式，各國選手代表高舉旗幟走進會場。依照規定，地主國都是壓軸進場，但今年主辦單位邀請烏克蘭隊與法國地主隊共同進場，與會者紛紛起身向烏克蘭選手致意。

台灣選手全程佩戴口罩，也是全場唯二緊戴口罩的代表隊，防疫高度警戒。高中體總秘書長暨本次賽事總領隊朱彩鳳向中央社表示，「台灣疫情嚴峻，此次希望奪牌之外，最重要還是要把防疫做好，讓孩子平安健康回到台灣。這是有史以來最大團，所以我們壓力也特別大，但還是希望能穿金戴銀披銅回家」。

朱彩鳳指出，世界中學生運動會最大的目的，是提供孩子文化與體育平台交流，認識各國的頂尖好手、進行切磋，提前開始國際賽的經驗，是選手相當珍貴的機會。尤其因疫情，體總睽違3年帶團出國，「希望孩子都能健康地享受賽事，也能拿到好成績」。

有「台灣最快國中生」之稱，並在國三就打破楊俊瀚高懸7年全中運紀錄的的短跑選手魏浩倫告訴中央社，第一次出國比賽，感受到民眾非常熱情招待。「能代表台灣出賽非常興奮，希望能為台灣拿下一面金牌」。但也表示，因為疫情，不能先到場地訓練，只能在旅館外空間進行熱身，是比較大的挑戰。

去年大爆黑馬，成為史上首位闖進全運會標槍決賽的國中生，與東京奧運國手黃士峰、鄭兆村同場較勁的「水鳥」黃潮鴻幽默向記者說，首次來到國外參賽，第一印象就是「物價太貴了，本想買瓶可樂，也買不下手」。提到比賽，他期許自己「突破最佳，不要留下遺憾」。

台灣桌球選手在2018年奪下耀眼成績，選手朱以晴告訴記者，目標是「單、雙打與團體都能拿下前二，甚至冠軍」。她開心說道，「雖參加過國際賽，但參加遊行是第一次，看到大家對我們揮手感到非常新奇，很喜歡也很享受這種感覺」。

上屆奪下5金的強項射箭，選手李彩綺、鄭祥輝表示「最大敵人是自己」，期許「維持國內選拔賽射出來的水準」，就能延續學長姐的好成績，「相信我們是國內頂尖選手，能為國家爭光」。羽球也是奪金熱門，女雙選手楊筑云、詹又蓁說，看到大家都沒戴口罩，不太習慣，也很擔心。至於參賽，兩人都希望團隊能一舉奪下羽球全部5個項目的金牌。

世界中學生運動會為16到18歲在校生的國際最大綜合性運動會。今年3500名來自63國的中學選手將在16到22日間針對20個運動項目互相競技、學習與交流。

儘管這屆台灣小將面對嚴格防疫規定，仍不失樂觀開朗，以堅定信念力求完美表現，期許創下佳績、為國爭光。（編輯：韋樞）1110516

2022年世中運開幕前各國代表隊遊行進場，台灣以中華台北之名參賽，遊行與入場順位則以「台灣」的字母T排序。遊行聲勢浩大，經過杜維爾市主要大街，台灣小將也開心與鏡頭打招呼。中央社記者曾婷瑄杜維爾攝 111年5月16日

世中運在法國杜維爾市遊行，路邊許多民眾熱情為台灣選手拍照、歡呼，氣氛愉快熱鬧。選手說，「第一次參加遊行，看到大家對我們揮手感到非常新奇，很喜歡也很享受這種感覺」。中央社記者曾婷瑄杜維爾攝 111年5月16日