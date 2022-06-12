成大打造台灣首艘人力潛艇 虱目魚號將出國參賽

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）國立成功大學打造台灣第1艘人力潛艇，將於7月前往英國參加歐洲國際人力潛艇競賽，命名票選活動由sat-ba̍k-hî（台語「虱目魚」）勝出，今天舉辦命名與起用開光發表儀式。

成功大學提供資料指出，成大系統及船舶機電工程學系學生王丕丞、許瑋仁、魏珩育、薛皓丞、韓允豪、陳廷宣及王丹詡等人組成「討海人」團隊，在系統及船舶機電工程學系教授陳政宏指導下，2020年9月發動自製人力潛艇計劃，預計今年6月先將人力潛艇運送到英國，參加歐洲國際人力潛艇競賽。

「討海人」隊長王丕丞表示，命名活動4月開始對外徵選，最後由得票率最高的sat-ba̍k-hî虱目魚號奪得冠軍，成為最能代表台南與成大特色的名字，也希望能讓sat-ba̍k-hî的名稱在英國響起。

王丕丞表示，人力潛艇以FRP玻璃纖維強化塑膠材質製成，長300公分，結合人力學理設計、製造，團隊也希望透過此次機會，將台灣堅強的造船、航運能力行銷至世界舞台，增加國際知名度，並感謝13家企業或單位贊助經費。

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陳政宏表示，國際潛艇比賽在歐美國家已盛行20餘年，台灣將成為首支非北約、非歐盟的參加隊伍，這次成大參賽將是創舉，對台灣推動潛艦國造、培育造船人才也有很大幫助。

擔任駕駛員的王丹詡說，人力潛艇預估人力踩踏時速可達約5節（換算時速約9公里），在水中移動速度快，但水中運動需要克服水的阻力與壓力，比較耗費體力，操控感受與陸地交通工具相差甚遠，須透過多次練習來熟悉。（編輯：陳仁華）1110612