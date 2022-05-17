龍隊新秀曹祐齊18日一軍初登場 對悍將先發

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職味全龍隊先前受到疫情影響停賽，復賽前新註冊5名球員，包括去年選秀2輪選進的投手曹祐齊，球團對他有高度期待，明天生涯一軍初先發對富邦悍將隊。

中華職棒味全龍隊4月底陸續傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，一軍賽事7場延賽，直至11日復賽，復賽前龍隊新註冊5名球員，包括投手陳良志、張鈞守、曹祐齊、游宗儒，和野手李展毅。

曹祐齊為去年中職季中選秀第2輪龍隊指名球員，也是球團積極培養的潛力投手，季前總教練葉君璋曾表示本季應不會讓曹祐齊上到一軍，希望他在二軍把所有技術提升到一定水準再上一軍，現在也因為疫情，上一軍時程提前。

曹祐齊本季二軍出賽3場先發、3場後援，總計投17.2局失掉10分（6分責失分），戰績1勝1敗，防禦率3.06，最長投球局數可以投到4局。

味全龍隊明天將於澄清湖棒球場迎戰富邦悍將隊，派出曹祐齊中職一軍生涯初先發，力拚生涯首勝，也盼球隊延續勝場。

富邦悍將隊13日比賽不敵中信兄弟、吞下近期6連敗，14、15日比賽因雨延賽，今天起將和龍隊打2連戰，悍將今天先發投手為威迪茲，明天派出本土投手郭俊麟先發。

郭俊麟本季直到10日首場一軍先發，對樂天桃猿隊投6局被敲6支安打，失掉2分責失分，承擔敗投，明天先發出賽力拚本季首勝，也盼替球隊止敗。（編輯：唐聲揚）1110517