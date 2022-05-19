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小聯盟林凱威後援2局連飆3K 李灝宇3度上壘

2022/5/19 13:29
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）美職小聯盟響尾蛇隊2A台灣投手林凱威今天後援出賽，登板第1局就連飆3次三振，總計投2局無失分；另外費城人隊1A的李灝宇2打數敲出1支安打，還選到2次保送上壘。

響尾蛇隊2A今天與道奇隊2A交手的比賽，林凱威在5局上登板後援，連飆出3次三振，演出3上3下；6局上續投，1出局後雖然被敲出安打，不過讓下一棒擊出雙殺打。總計林凱威中繼投2局，被敲1支安打無失分，目前防禦率4.70。不過最後響尾蛇隊2A以2比9落敗。

台灣小聯盟打者今天都有安打演出，其中費城人隊1A的李灝宇先發打第3棒、擔任二壘手，1局下三壘有人時，就敲出安打送回1分；3局下選到保送上壘，最後跑回超前分；4局下擊出滾地球出局，5局下再度選到保送。總計李灝宇2打數敲1支安打，選到2次保送，包辦1打點、1得分，目前打擊率達3成28。

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另外，響尾蛇隊1A的陳聖平今天擔任開路先鋒，4打數敲出1支二壘安打，選到1次保送，包辦1打點、2得分；海盜隊1A的鄭宗哲先發打第2棒，4打數敲出1支安打，選到1次保送，跑回1分；響尾蛇隊高階1A的林家正則是先發打第6棒，4打數敲出1支二壘安打，帶有1分打點。

運動家隊1A的莊陳仲敖今天擔任先發投手，1局上就遇到亂流，被敲出陽春全壘打後，投出保送再被轟2分砲；第2及第3局雖然都被敲出安打，不過最後都順利化解，沒有失分；但4局上再被敲2分砲。總計莊陳仲敖投4.2局，被敲8支安打，投4次四死球、5次三振，失掉5分，最後無關勝敗。（編輯：方沛清）1110519

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