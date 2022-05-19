T1雲豹客場擊敗英熊 各隊排序完全出爐

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（中央社記者龍柏安台北19日電）T1聯盟桃園雲豹今天靠著洋將吉倫在比賽結束前最後13.5秒內獨拿4分，率隊在客場以110比104擊敗台灣啤酒英熊，粉碎對手力拼聯盟第3的美夢，各隊排序也此戰提前底定。

台灣運彩xT1聯盟今天由台灣啤酒英熊，在主場迎戰桃園雲豹，由於英熊加上今天在內，若能以2連勝封關，排名將可衝上聯盟第3，今天吞敗後，就算最後一戰贏球，也只能和中信特攻戰績打平，不過英熊對戰的總得失分吃虧，因此確定落在第4。

高雄全家海神早早鎖定聯盟龍頭寶座，後勢崛起的台中葳格太陽，也確定以聯盟第2種子之姿晉級季後賽，接下來排名則依序為特攻、英熊、雲豹與台南台鋼獵鷹。

雲豹季末新帥上任，由劉嘉發執掌兵符後打出新氣象，昨天先在主場擊敗特攻，今天又成功踢館英熊，拉出2連勝，而今天比賽結束後也確定，季後挑戰賽將與英熊角逐季後賽入場券。

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吉倫（John Gillon）今天攻下並列全隊最高的23分，此外還送出14助攻、拉下12個籃板，本季個人首度繳出大三元，此外他在第4節最後13.5秒兩罰俱中，助球隊穩住勝基，又再最後0.1秒抄截後上籃，替比賽劃下句點。

不過吉倫最後的上籃，也違反職業籃球賽在勝負已定、且對手也不設防的前提下，不該刻意刷分的潛規則，因此他的上籃也引來英熊球員不滿，比賽結束後一度造成兩隊言語衝突，所幸最後在雙方球員勸阻下，衝突並未擴大。（編輯：屈享平）1110519