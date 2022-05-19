麟洋配碾壓丹麥組合 晉級泰國羽球公開賽8強

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（中央社記者龍柏安台北19日電）東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，今天在泰國羽球公開賽次輪面對丹麥組合莫海德與貝伊，「麟洋配」全場一路領先未曾落後，以21比15、21比14輕鬆過關，晉級8強。

在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，並緊接在湯優盃之後登場。

在東京奧運替台灣拿下羽球隊史首金的王齊麟與李洋，去年初曾在泰國連續3站奪冠，今年兩人重返幸運地表現依舊強勢，首役先以直落二淘汰土地銀行的自家人柏禮維與張課琦，今天再以2比0橫掃世界排名39的丹麥組合，挺進8強。

世界排名第4的「麟洋配」，今天是首度和丹麥的莫海德（Lasse Molhede）與貝伊（Jeppe Bay）交手，台灣組合靠著嫻熟默契搭配，開賽就先用4比0攻勢下馬威。

對手首局3度追到只差1分，就是無法追平或超前，也讓台灣組合一路領先，並靠著對方最後回擊掛網，「麟洋配」先以21比15拿下。

次局「麟洋配」幾乎複製首局戰況，全場未曾打平或落後，在3比2領先之際，強勢拉出12比2攻勢海放對手，最終以21比14再下一城，整場僅用30分鐘就拍落對手，摘下晉級門票。

「麟洋配」明天將與馬來西亞組合蘇偉譯與謝定峰角逐4強入場券，並全力延續兩人泰國不敗的連勝紀錄。（編輯：唐聲揚）1110519