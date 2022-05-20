麟洋配泰國連勝告終 不敵大馬組合止步8強

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台灣羽球第一男雙王齊麟和李洋20日在泰國公開賽遭馬來西亞組合謝定峰和蘇偉譯擊敗，止步8強。圖為2人輸掉賽末點後，互相擊掌打氣。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月20日

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（中央社記者龍柏安台北20日電）跨季在泰國拉出21連勝的「麟洋配」王齊麟與李洋，今天在泰國羽球公開賽男雙8強，以17比21、10比21不敵奧運銅牌組合、馬來西亞謝定峰、蘇偉譯，連勝劃下句點。

總獎金36萬美元（約新台幣1066萬）的泰國羽球公開賽，今天在曼谷進行8強賽，這也隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，並緊接在湯優盃之後登場。

東京奧運羽球男雙金牌得主、世界排名第4的「麟洋配」王齊麟和李洋，去年初在泰國連奪2場公開賽冠軍，加上原地舉行的年終賽也順利登上王座，兩人聯手拉出不敗的15連勝。

上週剛結束的湯姆斯盃，也同樣在泰國曼谷舉行，兩人出賽4場全勝，加上本週再添兩勝，「麟洋配」在泰國拉出跨季21連勝，可惜兩人泰國的不敗紀錄，今天迎來了句點。

「麟洋配」過去和馬來西亞第1男雙謝定峰、蘇偉譯4次交鋒，台灣組合握有3勝對戰優勢，不過兩組人馬去年在印尼大師賽交手，大馬組合也終止對戰3連敗。

今天首局戰況呈現膠著，雙方互有領先，而「麟洋配」在比賽尾聲兩度追到只差1分，卻沒能一鼓作氣扭轉戰局，在17比18落後之際連丟3分，先以17比21失手。

首局還能和對手糾纏的「麟洋配」，次局在開賽打成3比3平後突然陷入亂流，讓對手打出一波7比1攻勢超前。

「麟洋配」奮力追趕，將比分縮小至9比13，沒想到此時又出現大量失誤，導致爆量連丟7分，並讓對手取得「聽牌」優勢，最終以10比21棄守，連勝紀錄也被迫終止。（編輯：謝雅竹）1110520