中職重返台東 24日首戰邀饒慶鈴開球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣21日電）睽違台東14年，2022年中華職棒33年例行賽，5月24、25日在台東第一棒球場，中信兄弟安排主場將與樂天桃猿進行二連戰，台東縣長饒慶鈴首戰應邀開球。

台東縣政府今天發布新聞稿，中華職棒重返台東球場，饒慶鈴在24日首戰賽前將受邀進行開球，正式宣告睽違14年後中職賽事重返台東。中信兄弟提供4000張台東縣民回饋票卷，扣除縣內25所學校基層棒球隊師生466張票，其餘3534張全數開放給縣民上網登記索取。

5月14上午9時開放線上登記，短短5分鐘內即索票完畢，證明台東鄉親對於棒球與職棒熱情，希望明年中華職棒能再到台東，滿場觀眾是最好印證。

台東縣政府教育處提醒鄉親，兌換回饋票券時間在24、25日下午2時至晚上6時，在棒球場一壘售票口辦理。索票民眾備妥索票序號及身份證明文件（身分證或設籍台東），並依現場工作人員指示兌換。

現場剩餘票券比賽當日下午5時起開放現場排隊，並於18時至18時35分開放領取，每人領取1張為原則，至多2張且不開放選位。由於台東棒球村第一棒球場停車位有限，球場內部停車場僅規劃開放給中華職棒、中信兄弟球團、貴賓與媒體停放。

另外，教育處體育保健科指出，賽事因應中央流行疫情指揮中心、教育部體育署與中職COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定辦理，如因疫情閉門比賽，索取序號或兌換票券直接作廢；如當天因雨延賽，可持已兌換票券，上中信兄弟官網公布場次觀看比賽。（編輯：孫承武）1110521