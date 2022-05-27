吳念庭吞2K 張奕後援2局飆153公里無失分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）旅日西武獅隊野手吳念庭今天先發出賽、打擊沒有表現，單場4打數吞下2K，球隊終場以0比1不敵橫濱DeNA隊；歐力士猛牛隊投手張奕今天後援登板，投2局無失分、飆速153公里。

日本職棒跨聯盟交流賽埼玉西武獅隊今天與橫濱DeNA灣星隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭今天先發打5棒、守一壘。

吳念庭2局吞下三振，4局敲出雙殺打，7局敲出左外野方向飛球出局，9局得點圈有人打擊機會，吞下單場第2K，今天單場4打數吞2K，賽後打擊率降至2成64。

今天兩隊形成投手戰，前6局都沒拿下分數，橫濱隊7局靠著觸身球保送、滾地球推進、適時安打拿下全場唯一1分，西武隊團隊僅敲出3支安打、沒能拿下分數，吞下敗仗。

中日龍隊今天與歐力士猛牛隊交手，兩隊7局打完歐力士隊0比4落後，歐力士隊台灣投手張奕8局接手後援，2人出局後被敲出二壘打，接著讓打者敲出一壘方向飛球出局、沒有失分。

張奕9局續投1人出局後雖然被敲出2支安打，但是守備幫忙，張奕力守不失分，今天總計用18球投2局，被敲出3支安打，沒有三振和保送，無失分、無關勝敗，最快球速153公里。

今天兩隊前3局都沒有拿下分數，中日4局靠著2分砲取得領先，6局再靠著單局4支安打多拿2分保險分；歐力士隊直到9局才有分數進帳，靠著洋砲麥卡錫（Joe McCarthy）適時安打送回團隊唯一1分，但攻勢沒有延續、終場以1比4吞下敗仗。

中日龍隊先發投手大野雄大今天完投9局被敲7支安打，投出5次三振、2次四死球，僅失1分責失分、拿下勝投。（編輯：陳政偉）1110527