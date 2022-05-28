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吳念庭前3打席都上壘 單場敲2安1打點

2022/5/28 17:19
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）旅日西武獅隊台灣野手吳念庭今天打開路先鋒，前3打席都上壘，單場敲出2安、貢獻1分打點，西武隊打線發揮，終場以10比5擊敗橫濱DeNA隊。

日本職棒跨聯盟交流賽埼玉西武獅隊今天與橫濱DeNA灣星隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打1棒、守三壘。

吳念庭1局選到四壞保送，西武獅隊2局打完2比0領先，吳念庭3局率先敲出中外野方向安打、開啟攻勢。

西武隊3局一輪猛攻，山川穗高敲出2分砲，再靠著森友哉、栗山巧接連安打、四壞保送攻占滿壘，岸潤一郎敲出清壘三壘打、一棒送回3分，滝澤夏央安打送回團隊第8分，吳念庭3局第2次打擊機會敲出中外野方向安打、送回球隊第9分，再靠著保送、安打、失誤跑回團隊第10分。

吳念庭4局敲出二壘方向滾地球出局，7局敲出三壘方向飛球出局，今天單場4打數敲出2支安打，選到1次四壞保送，貢獻1分打點、有2得分，賽後打擊率2成74。

西武獅隊攻勢集中在前半段，橫濱隊5局追回2分，8局再拿3分，但攻勢沒有延續，西武獅隊順利拿下比賽勝利。（編輯：張芷瑄）1110528

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